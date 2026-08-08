¡México llega a las 407 medallas en Santo Domingo 2026! el primer país en lograrlo en esta edición

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Foto: Conade

México hizo historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al sobrepasar las 400 medallas en una sola edición de la justa regional, una cifra inédita para cualquier delegación, llegando a 407 preseas, con 167 de oro.

El histórico registro llegó con el oro de México en la final de acrobático por equipos de natación artística, donde el conjunto nacional se impuso con una puntuación de 195.3274 unidades en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte.

El equipo mexicano, integrado por Marla Arellano, Miranda Barrera, Diego Villalobos, Itzamary González, Regina Alférez, Glenda Inzunza, Joana Jiménez y Pamela Toscano, consiguió 94.05 puntos en impresión artística y 101.28 en ejecución para quedarse con el primer lugar.

La delegación mexicana presentó su tradicional rutina inspirada en el jaguar, con la que superó a Colombia, que obtuvo 175.3367 puntos. Aruba completó el podio con 142.1658 unidades.

Incluso después de un ajuste en la dificultad del quinto elemento acrobático, México conservó la ventaja y aseguró una nueva medalla de oro.

México domina la natación artística en Santo Domingo 2026

El triunfo en el acrobático por equipos puso el broche de oro a la actuación mexicana en la natación artística de Santo Domingo 2026, disciplina en la que México conquistó ocho medallas de oro y tres de plata, para un total de 11 preseas.

Entre las protagonistas destacó Itzamary González, quien consiguió oros en el solo femenil libre, el dueto femenil libre junto a Marla Arellano y el dueto técnico mixto con Diego Villalobos, además de integrar el equipo campeón en acrobático.

Por su parte, Marla Arellano también subió a lo más alto del podio en el dueto femenil libre y el dueto femenil técnico, este último junto a Joana Jiménez.

Cierran con broche de oro🥇



La Selección Mexicana de Natación Artística 🧜‍♀️🇲🇽 ganan la prueba de equipo acrobático 🌊 en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe 🌎



11 medallas🏅en total para las sirenas mexicanas 😄🎊 pic.twitter.com/LLyX39vzdS — Fan México 🇲🇽 rumbo a LA2028 (@MLosAngeles2028) August 8, 2026

Diego Villalobos sumó cuatro medallas: conquistó el oro junto a Itzamary González en el dueto técnico mixto y consiguió tres platas, en el solo varonil libre, el solo varonil técnico y el dueto mixto libre, junto a Joana Jiménez.

Colombia también cerró su participación en la disciplina con 11 preseas, aunque con una cosecha de tres oros, seis platas y dos bronces.

¿Cuántas medallas lleva México en Santo Domingo 2026?

Con el oro conseguido en la natación artística, México llegó a las 407 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, consolidándose como la delegación protagonista de esta edición.

La cifra representa un nuevo hito para el deporte mexicano, al convertirse en la primera delegación en alcanzar 400 preseas en una sola edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Oro : 167

: 167 Plata : 125

: 125 Bronce: 115

Medallas de México en natación artística

Oro | Solo femenil libre: Itzamary González

Itzamary González Oro | Solo femenil técnico: Camila Argumedo

Camila Argumedo Oro | Dueto femenil libre: Marla Arellano e Itzamary González

Marla Arellano e Itzamary González Oro | Dueto femenil técnico: Marla Arellano y Joana Jiménez

Marla Arellano y Joana Jiménez Oro | Acrobático por equipos: México

México Oro | Equipo mixto libre: México

México Oro | Equipo mixto técnico: México

México Oro | Dueto técnico mixto: Diego Villalobos e Itzamary González

Diego Villalobos e Itzamary González Plata | Solo varonil libre: Diego Villalobos

Diego Villalobos Plata | Solo varonil técnico: Diego Villalobos

Diego Villalobos Plata | Dueto mixto libre: Diego Villalobos y Joana Jiménez

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