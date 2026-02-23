Todos los conciertos y eventos cancelados por violencia en México: ve fechas reprogramadas

Diversos conciertos y eventos culturales fueron cancelados tras la ola de violencia registrada en el estado de Jalisco y otros cercanos, tras el operativo federal donde murió Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, provocó la cancelación y reprogramación de conciertos, obras de teatro y eventos masivos.

Autoridades activaron protocolos de seguridad ante bloqueos carreteros, incendios de vehículos y despliegues policiacos en distintos puntos del estado, principalmente en Guadalajara y la zona metropolitana. Como medida preventiva, recintos culturales y promotoras optaron por suspender actividades.

Si ibas a ir a un evento y este fue cancelado, te decimos si ya tiene nueva fecha.

¿Cuáles son las nuevas fechas de los eventos cancelados por la caída de el “Mencho”?

Conciertos

Uno de los conciertos cancelados fue el de Kali Uchis, intérprete de “She´s my collar”, que tenía programado ayer, 22 de febrero en el Auditorio Telmex.

A diferencia de otros shows, este fue cancelado, por lo que se informó que el reembolso se verá reflejado automáticamente si se compraron con en línea. Mientras que si fue compra física, se deberá solicitar la devolución del dinero en la taquilla donde realizaste la compra en los próximos días.

Otro evento que fue suspendido fue el Winter Camp, un espectáculo que combinaba música y experiencias de ambiente invernal. Dicha decisión se tomó de acuerdo con la productora Sony Music debido a un análisis sobre la actual situación que experimenta el país.

En el caso del dueto pop Silvia y Karmen, que tenía programada una presentación el día de ayer en Morelia, Michoacán, se decidió posponer el evento para el 15 de marzo.

Un concierto que también se vio afectado fue el de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que igual tenía programación para el domingo 22 de febrero, a las 12:30 horas, en el Teatro Degollado Oficial. De acuerdo con la Secretaría de Cultura de Jalisco, éste será reprogramado, pero aún no cuenta con fecha.

No sólo conciertos, obras de teatro también las cancelaron

La obra teatral “Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve” con Issabela Camil que se presentaría, ayer, no pudo realizarse, ya que parte del elenco no logró llegar a la ciudad debido a un narcobloqueo en carretera. El Teatro Galerías informó que la obra fue reprogramada para el 25 de febrero de 2026 y que los boletos adquiridos serán válidos para la nueva fecha.

También, la función de ayer de la Universidad Autónoma de Aguascalientes respecto al la proyección de “Romería” fue cancelada debido a que según la universidad, se busca priorizar la seguridad y el bienestar de la comunidad universitaria, y en atención a las medidas preventivas señaladas por el Gobernador Pablo Lemus, quien indicó la suspensión de clases e indicó salir en la menor medida posible.

Eventos deportivos

Por su parte, también algunos partidos tuvieron que ser cancelados, en estos se encuentra el Clásico Nacional Femenil entre Chivas y América, que fue pospuesto. La nueva fecha está por confirmarse.

También, el partido de la jornada 7 entre Alteños de Tepatitlán y Tlaxcala, originalmente programado para este domingo, también fue reprogramado como medida preventiva. A pesar de que no se han registrado incidentes violentos en la zona de los Altos de Jalisco, las autoridades decidieron tomar precauciones para garantizar la seguridad de los asistentes y jugadores.

“La Liga Expansión MX informa que el partido entre los clubes Tapatío y Tlaxcala, previsto para las 16:00 horas en el Estadio Gregorio ‘Tepa’ Gómez, será reprogramado. El encuentro se jugará el lunes 23 de febrero de 2026, en horario por confirmar”, anunció la liga

El otro evento que fue afectado fue un partido entre Charros Softbol Femenil y El Águila Softbol programado para ayer a las 17:00 horas en el Estadio Panamericano. Dicho evento, fue pospuesto (y aun no tiene nueva fecha) debido a los hechos de violencia registrados en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en distintos puntos del estado.

¿Qué eventos sí se celebraron ayer ?

El Abierto Mexicano de Tenis Telcel 2026 informó que su torneo en Acapulco, Guerrero se llevaría a cabo tal cual se encontraba planeado y sin modificaciones.

Si tienes dudas sobre si el concierto o evento al que planeas asistir fue cancelado o reprogramado, se recomienda consultar las redes sociales y canales oficiales de los organizadores o del recinto para confirmar si se llevará a cabo conforme a lo previsto o si hubo algún cambio en la fecha.

