Kevin Berlín y Randal Willars ganan plata en plataforma sincronizada 10 m en la Copa del Mundo de Montreal 2026

Obtuvieron la cuarta medalla para México en la competencia. Foto: AFP

Los mexicanosKevin Berlín y Randal Willars ganaron la medalla de plata en la final de clavados sincronizados desde la plataforma de 10 metros en la Copa del Mundo de Montreal 2026.

Los jóvenes clavadistas obtuvieron 400.41 puntos luego de seis ejecuciones, superando a los británicos Bet Cutmore y Euan McCabe con 399.12 unidades. La diferencia entre ambas parejas fue de 1.29 puntos.

La presea dorada fue para los representantes de China, Renjie Zhao y Zhihao Yang, quienes lograron 469.23 unidades tras todas sus ejecuciones.

¿Cómo fue el desempeño de Kevin Berlín y Randal Willars?

Para la final de clavados sincronizados desde la plataforma de 10 metros en la Copa del Mundo de Montreal 2026, Berlín y Willars comenzaron la prueba en un cuarto lugar, con un primer clavado de 49.80 puntos, seguido de 48.60 unidades en el segundo salto, manteniéndose entre los primeros puestos.

La tercera y cuarta ronda marcaron un cambio decisivo: con 75.48 y 75.60 puntos, la dupla mexicana escaló hasta el segundo lugar, consolidando su presencia en el podio.

Aunque el quinto salto presentó presión, con puntuaciones de 5 y 5.5 otorgadas por los jueces, los mexicanos respondieron en su último clavado, logrando 81.00 puntos, lo que les aseguró la plata a 68.82 puntos del oro.

Cuarta medalla para México en la Copa del Mundo de clavados de Montreal

La plata de Kevin Berlín y Randal Willars se suma a las otras tres medallas obtenidas por la delegación mexicana de clavados en la Copa del Mundo de Montreal 2026:

