Chivas vs Irapuato: fecha, hora y dónde ver el partido de preparación

Checa dónde ver el partido amistoso. Foto: Cuartoscuro

El Club Deportivo Guadalajara continúa con su preparación rumbo al Clausura 2026 y este fin de semana protagonizará un duelo que despierta nostalgia y emoción entre la afición; pues tras una década de ausencia, Chivas regresa a Irapuato para enfrentar a la Trinca Fresera en un partido amistoso que promete tribunas llenas y buen ambiente futbolero.

Este encuentro no solo representa una oportunidad para reencontrarse con la afición del Bajío, sino también un ensayo clave para el nuevo proyecto deportivo del Rebaño Sagrado, según seguidores del equipo.

Chivas vuelve a Irapuato tras 10 años de ausencia

El duelo ante Irapuato marca un regreso para Guadalajara al Estadio Sergio León Chávez, inmueble que no recibía al conjunto rojiblanco desde hace 10 años. Para la Trinca Fresera, este partido también representa una vitrina importante ante uno de los equipos más populares del futbol mexicano.

Bajo la dirección técnica de Gabriel Milito, los aficionados esperan que Chivas utilice este compromiso como una prueba para observar a gran parte del plantel. El estratega argentino buscará ajustar el funcionamiento colectivo, probar variantes tácticas y evaluar el ritmo de sus jugadores antes del inicio oficial del Clausura 2026.

Aunque se trata de un amistoso, el partido servirá para medir el nivel competitivo del equipo y detectar áreas de mejora.

¿A qué hora es Chivas vs Irapuato y dónde verlo en vivo?

Si no podrás asistir al estadio, podrás seguir el encuentro totalmente en vivo desde casa.

Chivas vs Irapuato

Domingo 28 de diciembre, 17:00 horas

Televisión: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

