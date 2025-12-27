¡Raúl Jiménez, imparable en la Premier League! Anota y le da otra victoria al Fulham

GENERANDO AUDIO...

Raúl Jiménez volvió a marcar en un momento decisivo. Foto: Reuters

Raúl Jiménez volvió a ser el héroe del Fulham en la Premier League, el delantero mexicano marcó al minuto 84 y aseguró el triunfo 1-0 sobre el West Ham en el London Stadium.

Partido parejo con oportunidades en ambas áreas

Desde el inicio, el duelo se mantuvo equilibrado. Fulham buscó imponer su juego con centros constantes y combinaciones rápidas, mientras que el West Ham apostó por el contragolpe aprovechando la velocidad de Jarrod Bowen y Lucas Paquetá.

Jiménez generó peligro desde la primera mitad con remates dentro del área y participación activa en la ofensiva. Los visitantes tuvieron llegadas aisladas, pero sin claridad para abrir el marcador antes del descanso.

Gol decisivo de Raúl Jiménez en los minutos finales

El momento clave llegó al minuto 84. Harry Wilson centró desde la derecha y Raúl Jiménez ganó la posición en el área chica para definir de cabeza y vencer al arquero rival.

Con ese tanto, el futbolista nacido en Tepeji del Río, Hidalgo, selló la victoria del Fulham y sumó otro gol decisivo en su cuenta personal.

El delantero ya había marcado en triunfos por 1-0 frente a Sunderland y Nottingham Forest, demostrando su capacidad para decidir partidos cerrados.

Fulham protege la ventaja y celebra la tercera victoria consecutiva

Tras el gol, Fulham ajustó su defensa y controló los últimos minutos, mientras que West Ham no logró generar opciones claras.

La victoria confirmó una racha positiva del equipo, que hila tres triunfos por primera vez en tres años, con Raúl Jiménez como principal figura.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento