Final de futbol en Guatemala termina con golpes en la cancha; aficionados también ingresaron

| 00:38 | Agencias | AFP
Final entre Antigua y Municipal termina en golpes. Foto: AFP

Este sábado, se llevó a cabo la final del torneo Apertura en Guatemala, en el Estadio Manuel Felipe Carrera, entre el Antigua y el Municipal. Sin embargo, al término del partido, hubo incidentes dentro del terreno de juego, entre jugadores y aficionados que saltaron a la cancha.

En el partido de ida, Antigua ganó 2 por 0; en la vuelta, fue Municipal quienes consiguieron ganar 1 por 0 en condición de local, resultado con el que los visitantes se coronaron como bicampeones de Guatemala.

No obstante, al finalizar el encuentro, futbolistas de Municipal persiguieron a jugadores de Antigua y comenzaron a lanzarles objetos, lo que derivó rápidamente en golpes entre integrantes de ambos equipos.

Otros aficionados del Municipal agredieron a patadas a los agentes policiales, que después de varios minutos lograron contener los disturbios. Sin embargo, algunos fans consiguieron saltar al terreno de juego.

Hasta el momento, las autoridades policiales que custodiaban el Estadio Manuel Felipe Carrera, en la capital guatemalteca, no han informado sobre personas detenidas ni sobre posibles heridos como consecuencia del altercado.

