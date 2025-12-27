El “Monstruo” retiene los cuatro cinturones: Naoya Inoue vence a David Picasso

GENERANDO AUDIO...

Naoya Inoue controló el combate de principio a fin. Foto: AFP

Naoya Inoue reafirmó su dominio en el boxeo mundial al derrotar por decisión unánime al mexicano Alan “Rey” David Picasso y conservar los cuatro cinturones del peso supergallo.

El combate estelar de The Ring V: Night of the Samurai se disputó en Riad, Arabia Saudita, ante la mirada de figuras del boxeo internacional.

El japonés impuso condiciones de principio a fin y sumó una nueva defensa exitosa como campeón indiscutido.

“La verdad es que estoy cansado. No tanto por las cuatro peleas que tuve este año, sino por lo duro que he tenido que trabajar para ellas“, declaró el “Monstruo” Inoue, de 32 años, al término del combate.

Inoue controló el ritmo desde el arranque

Desde el primer round, Inoue marcó distancia con el jab y utilizó su movilidad para analizar a su rival. El campeón evitó intercambios innecesarios y apostó por una estrategia paciente, enfocada en precisión y control del ring.

Picasso intentó presionar y acortar espacios, pero encontró dificultades para romper la defensa del japonés.

David Picasso buscó, pero no encontró la fórmula

Con el paso de los asaltos, Inoue incrementó el castigo con combinaciones al cuerpo y a la cabeza. La velocidad y el timing del campeón complicaron los intentos ofensivos del boxeador capitalino, quien logró conectar golpes aislados, sin continuidad.

Aunque el mexicano mostró resistencia y disposición al intercambio, la diferencia en volumen y efectividad resultó clara.

Dominio total en las tarjetas

Inoue mantuvo el control incluso en la recta final del combate, donde administró la ventaja sin perder solidez defensiva. Al concluir los 12 rounds, los jueces entregaron tarjetas de 120-108, 119-109 y 117-111, todas a favor del campeón japonés.

“Sin faltar el respeto a Picasso, me hubiera gustado demostrar de manera más clara la diferencia que hay entre nosotros y haberlo derribado. No cumplí las expectativas”, apuntó el púgil japonés.

El triunfo de Inoue allana ahora el camino para un atractivo duelo ante su compatriota Junto Nakatani en Tokio en 2026.

Nakatani participó en la misma velada en Riad y también ganó a un púgil mexicano, en su caso Sebastián Hernández, por decisión unánime de los jueces.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.