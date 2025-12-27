¡Uno más! Pumas anuncia a Jordan Carrillo como nuevo fichaje

GENERANDO AUDIO...

Jordan Carrillo es nuevo jugar de los Pumas. Foto: Getty

Los Pumas de la UNAM continúan moviendo su plantilla de cara al torneo Clausura 2026. Este viernes 26 de diciembre, como regalo de Navidad, los universitarios anunciaron la llegada de Jordan Carrillo para reforzar el plantel en el mediocampo.

Carrillo llega a Pumas procedente del Club Santos Laguna, equipo en el que jugó prácticamente toda su carrera. Sin embargo, el mediocampista mexicano también probó suerte en el futbol de Europa, a préstamo con el Sporting de Gijón, en España, durante año y medio.

Carrillo solo tiene 5 goles en primera división

En el historial de Carrillo, en los 99 partidos que jugó con el Santos Laguna, el mediocampista anotó solo en cuatro ocasiones. Asimismo, en su paso por el Sporting de Gijón, el mexicano anotó solo una vez.

Sin embargo, además de ser mediocentro ofensivo, Jordan también suele jugar como extremo, adaptándose a ambos perfiles, lo que lo convierte en una opción interesante para Efraín Juárez.

Jordan Carrillo es el cuarto refuerzo de los Pumas

Jordan Carrillo se suma a Juninho Vieira, Antonio Leone y a César Garza como refuerzo de los Pumas de cara al torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Los Pumas debutarán en el Clausura 2026 el próximo domingo 11 de enero, cuando reciban a los Gallos del Querétaro en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, al mediodía.

