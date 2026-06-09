Ronaldinho desea que a México le vaya bien y que Brasil quede campeón del Mundial

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Ronaldinho le tiene gran cariño a México. Foto: American Eagle

Ronaldinho aseguró que nunca ha querido ser el centro de atención sino solamente pasarla bien. “La intención no es robarme la atención, es sentirme bonito, confortable, esa es la intención”, dijo en un encuentro con medios de comunicación en línea desde su país.

Y previo al arranque del Mundial, que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá, el jugador carioca, que ya fue campeón del mundo, confía en que su selección repita el triunfo y que a México le vaya muy bien.

“Espero que Brasil llegue a salir campeón, es lo que esperamos, y que esperamos que México también pueda salir muy bien. Es un país al que le tengo mucho cariño, he vivido ahí, mi hermano ha vivido ahí, mi familia conoce muy bien México, le tengo un cariño muy especial y espero que las cosas salgan bien”, declaró el exjugador que se dio a conocer en todo el mundo por su dominio del balón.

Ronaldinho. Foto: American Eagle

Ronaldinho recordó unos de los momentos más importantes de su carrera

El exfutbolista se suma a la lista de personalidades que han formado parte de American Eagle, esta vez como embajador de la campaña “What Makes Great”, en la que comparte algunos de sus gustos y aficiones relacionados con la moda y el deporte.

Además, recordó algunos de los momentos más importantes de su carrera profesional.

“Son muchos, tanto del Mundial que gané como del Mundial que no gané. Tuve la oportunidad de participar en dos Mundiales; en uno las cosas salieron muy bien y en el otro no salieron como esperaba, pero de verdad recuerdo todo”, señaló el astro brasileño.

Ronaldinho. Foto: American Eagle

Durante la conversación, Ronaldinho también habló sobre su amistad con Lionel Messi y expresó su alegría por los éxitos del futbolista argentino.

“Mirar a los amigos triunfar, ganando, siempre es importante y te hace bien, feliz. Es lógico que voy a estar por Brasil, pero mirar a ‘Lio’ ganar, sin duda sería un motivo de mucha alegría”, señaló.

Ronaldinho seguirá fiel a su estilo festivo dentro y fuera de la cancha, para marcar la diferencia con su singular sonrisa.

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