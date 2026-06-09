Selección de Irán entrena bajo estrictas medidas de seguridad en su segundo día en Tijuana

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La Selección de Irán entrena a puerta cerrada. Foto: Alberto Elenes

La Selección de Irán cumplió este lunes su segundo día de entrenamientos en Tijuana, ciudad que se ha convertido en su centro de operaciones de cara al Mundial. La presencia del combinado asiático no sólo ha despertado la curiosidad de aficionados y jóvenes futbolistas, sino que también ha llamado la atención por el contexto político que rodea actualmente al país.

Poco antes del mediodía, el equipo arribó al Estadio Caliente, donde realizó la primera de dos sesiones programadas para este lunes. Tanto este entrenamiento como el de la noche se desarrollaron a puerta cerrada y bajo un fuerte dispositivo de seguridad encabezado por elementos de la Guardia Nacional.

Aficionados buscan acercarse al ambiente mundialista

Selección de Irán. Foto: Alberto Elenes

Aunque los entrenamientos permanecen restringidos al público, la expectativa entre aficionados locales y visitantes continúa creciendo conforme se acerca el arranque del Mundial.

Jorge Arturo Becerra, aficionado al futbol, lamentó que el acceso a las prácticas sea limitado en comparación con otras selecciones. “Sí, he visto en los medios de comunicación que en otras partes sí dejan a la gente entrar y participar, ser partícipe de los entrenamientos e inclusive acercarse a pedir autógrafos. Y aquí no, aquí está muy restringida la entrada y muy hermética más que nada”.

Aun así, reconoció que la presencia de una selección mundialista en la ciudad representa una experiencia especial.

“Como aficionado al futbol, mirar un poquito lo que es un entrenamiento de una selección de un país”. Jorge Arturo Becerra, aficionado al futbol.

Jóvenes futbolistas sueñan con estar en un Mundial

Selección de Irán. Foto: Alberto Elenes

La estancia de la selección iraní también ha despertado interés entre jóvenes deportistas que entrenan en las instalaciones cercanas al estadio de los Xolos de Tijuana.

Diego Hernández Durazo aseguró que le gustaría tener la oportunidad de observar a los jugadores de cerca.

“Sí, me gustaría verlos, aunque no conozco a ninguno, pero sí me gustaría verlos”, indicó el aficionado.

Por su parte, Tadeo Duarte reconoció que convivir con futbolistas mundialistas sería una motivación importante.

“Yo sí quisiera convivir con un jugador que ahorita está en el Mundial. Yo quisiera estar en el Mundial, ¿no? Todos queremos estar en un lugar así”, compartió.

Aficionados cruzan la frontera para seguir a Irán

La concentración del equipo asiático también ha atraído a seguidores provenientes de Estados Unidos. Uno de ellos es Art Eftekhari, hijo de padre iraní y madre mexicana, quien viajó desde Los Ángeles para acompañar al equipo durante su estancia en Baja California.

Para él, la experiencia tiene un significado especial por sus raíces familiares.

“Para mí es una oportunidad muy especial, porque también este es el país de mi mamá. Es perfecto para mí porque es el equipo del país de mi papá y también aquí es México”. dijo Art Eftekhari, aficionado mexicano-iraní.

El aficionado aseguró que ya tiene boletos para acompañar a la selección iraní en sus compromisos mundialistas.

“Ya tengo boletos para los dos partidos con Nueva Zelanda y con Bélgica, y también por supuesto voy a ir al partido en Seattle contra Egipto”. Art Eftekhari, aficionado mexicano-iraní.

La tensión política con la presencia de la Selección de Irán

Más allá del futbol, la llegada de la Selección de Irán ha estado acompañada por elementos que han generado interés internacional.

Durante su arribo a Tijuana el domingo, varios integrantes del equipo portaban en sus sacos un distintivo con el número 168, en referencia a los menores fallecidos durante el bombardeo de una escuela en Irán, hecho que ha sido ampliamente difundido en medio del conflicto que mantiene ese país con Estados Unidos.

Para especialistas en relaciones internacionales, la participación de Irán en la justa deportiva mundialista inevitablemente será observada desde una perspectiva que trasciende lo deportivo.

William Arrocha, profesor en políticas internacionales del Middlebury Institute, explicó el significado del distintivo utilizado por integrantes de la delegación iraní.

“El pin obviamente es un símbolo de una de las primeras manifestaciones de este conflicto donde mueren 168 niñas y niños en una escuela”, explicó el profesor.

El académico consideró que el contexto geopolítico hará que los partidos de Irán sean seguidos con especial atención durante el torneo.

“Los ojos de los tres países donde el Mundial se lleva a cabo van a estar pegados a los televisores cuando juegue el equipo de Irán”, aseguró.

Selección de Irán sigue entrenamiento en Tijuana

Mientras continúa la cuenta regresiva para su debut mundialista, la actividad del combinado asiático se desarrolla lejos de las cámaras y del contacto con la afición.

A partir de este lunes por la noche y durante el resto de la semana, el Estadio Caliente, casa de los Xolos de Tijuana, permanecerá prácticamente dedicado a la concentración de la Selección de Irán, que continuará afinando detalles antes de viajar a Los Ángeles para disputar su primer compromiso en esta justa deportiva.

La presencia del equipo ha convertido a Tijuana en uno de los puntos de atención en la antesala del torneo, donde la pasión por el futbol se mezcla con el interés internacional que rodea actualmente al país asiático.

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