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¡Clásico Joven cardíaco! Cruz Azul vence por la mínima al América en el Azteca con una lluvia de goles
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Cruz Azul se impuso 4-3 al América en un Clásico Joven de siete goles. La Máquina llegó a tener ventaja de 4-1, pero las Águilas reaccionaron con Brian Rodríguez, Óscar Perea y Miguel Borja para colocarse a un solo tanto del empate; sin embargo, Kevin Mier y la defensa celeste resistieron en los últimos minutos para asegurar una victoria que tuvo emoción hasta el silbatazo final.