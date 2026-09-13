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¡Clásico Joven cardíaco! Cruz Azul vence por la mínima al América en el Azteca con una lluvia de goles

| 23:38 | Marcel Guzmán Sánchez | Claro Sports
Cruz Azul derrotó al América en el Azteca
Cruz Azul derrotó al América con lo mínimo después de ir goleando| Alejandra Suárez

Cruz Azul se impuso 4-3 al América en un Clásico Joven de siete goles. La Máquina llegó a tener ventaja de 4-1, pero las Águilas reaccionaron con Brian Rodríguez, Óscar Perea y Miguel Borja para colocarse a un solo tanto del empate; sin embargo, Kevin Mier y la defensa celeste resistieron en los últimos minutos para asegurar una victoria que tuvo emoción hasta el silbatazo final.

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