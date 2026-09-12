Rodrigo de Paul hace menos a Robert Lewandowski: “¿Quién sos, bobo?”

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Rodrigo de Paul enfrenta a Robert Lewandowski Foto: AFP

Rodrigo de Paul protagonizó un momento polémico con Robert Lewandowski al presumirle sus títulos con la selección argentina al delantero polaco en un encuentro entre Chicago Fire y el Inter Miami de la MLS.

Ambos equipos empataron a un gol, pero durante el encuentro el roce entre Lewandowski y otros futbolistas fue lo que llevó a De Paul a encararlo.

🚨 🗣️Robert Lewandowski on how Rodrigo de Paul insulted him:



Lewandowski : DePaul said to me “WHO are you? DUMMY! I have won 2 Copa America’s and 1 World Cup, and you?!”



“DePaul is just a bodyguard and I’m not bothered at his behavior because the job of a bodyguard is to… pic.twitter.com/4nvfyockrR — derock (@derocktoldme) September 10, 2026

En un video que se ha hecho viral en las redes sociales se puede ver al mediocampista argentino recordarle al delantero de Chicago Fire el título conseguido en Qatar 2022.

“¿Quién sos, bobo? Yo gané dos Copa América y una Copa del Mundo, ¿vos?”, fue lo que mencionó el futbolista del Inter Miami, así lo confirmó en conferencia posterior al juego, Robert Lewandowski.

La frase rápidamente comenzó a generar reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios criticaron al argentino por utilizar nuevamente los títulos conseguidos con su selección durante una discusión.

¿Por qué discutieron Rodrigo de Paul y Lewandowski?

La tensión comenzó con Lewandowski tras tener diferentes cruces con futbolistas del Inter Miami.

El delantero polaco primero se encaró con Ian Fray y más tarde tuvo otro momento de fricción con Yannick Bright, situación ante la que Rodrigo de Paul decidió involucrarse.

Cabe señalar que no es la primera vez que hace esto, pues en otro partido de la MLS, De Paul tuvo diferencias con un árbitro y respondió señalando la estrella que aparece en el escudo del Inter Miami.

El duelo entre Inter Miami y Chicago Fire

En lo deportivo, Lewandowski también fue protagonista al encargarse de abrir el marcador para Chicago Fire para alcanzar seis anotaciones después de sus primeros nueve encuentros en la MLS.

La ventaja no fue suficiente para que Chicago se quedara con la victoria, ya que durante la segunda parte apareció Carlos Casemiro para conseguir la igualdad del Inter Miami.

El brasileño mandó el balón al fondo de la portería con un remate de cabeza tras un pase de Lionel Messi. Con esta asistencia, el futbolista argentino alcanzó las 13 en lo que va de la temporada y se mantiene como líder de la liga en este apartado.

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