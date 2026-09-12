Santiago Giménez rompe sequía y marca su primer gol con Porto

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Santiago Giménez anota con el Porto Foto. AFP

Santiago Giménez dejó el AC Milan para llegar a la liga de Portugal con el Porto, escuadra con la que ya se estrenó como goleador.

El “Bebote” marcó el cuarto gol en la goleada de los Dragones ante Casa Pia. Con esta victoria, el equipo de Santi se afianza como líder de la liga portuguesa.

¡BEBOTEEEEEE! ¡GOOOOOL DE SANTI GIMENEZ!⚽️🇲🇽



El mexicano se estrena como goleador del Porto, al mandar la pelota al fondo desde los 11 pasos pic.twitter.com/MaSiaMnur7 — Claro Sports (@ClaroSports) September 12, 2026

El delantero mexicano provocó una falta dentro del área después de que el portero lo golpeara al intentar detener un tiro tras un centro raso que ‘Chaquito’ terminó por abanicar.

Fue Chaquito quien tomó el esférico para cobrar desde los once pasos y mandar a guardar el balón, poniendo así el marcador definitivo de 4-1.

Con este resultado, Porto se mantiene en la cima de la tabla con seis partidos ganados de seis disputados y acumulando 18 puntos.

Además, Santi logró llegar a los 100 goles en su carrera y rompió una racha de 354 días sin marcar, buscando recobrar su mejor momento tras su salida del AC Milan.

¿Cómo fue el partido?

Fue al minuto 42 cuándo Pablo Rosario cometiera una falta dentro del área sobre Selvi Clua marcando penal a favor de Casa Pia. Henrique Araújo cobró desde los once pasos y puso el 1-0 para los locales.

Porto logró empatar gracias a André Silva minutos antes del descanso, aprovechando una jugada tras un tiro de esquina para mandar el balón al fondo de la portería.

Ya en el segundo tiempo Jakub Kiwior apareció al minuto 59 con un remate de cabeza para darle la vuelta al marcador.

Los cambios llegaron y Santiago Giménez ingresó al campo en lugar de André Silva y Borja Sainz sustituyó a William Gomes.

Finalmente, Sainz apareció al minuto 65 para marcar el tercer gol del Porto. Después llegó el penalti que Giménez convirtió para sellar el triunfo de los Dragones como visitantes.

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