México vs Portugal: lista de objetos prohibidos y permitidos para entrar al Estadio Azteca

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Objetos prohibidos y permitidos para el México vs. Portugal. Foto: Cuartoscuro

Si planeas asistir al partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal de este sábado 28 de marzo en el Estadio Azteca es importante que tomes en cuenta la lista de objetos permitidos y no permitidos para evitar retrasos, revisiones innecesarias o incluso que te nieguen el acceso.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que, como parte del operativo “Estadio Seguro”, se implementarán filtros estrictos en los accesos al inmueble, por lo que llevar artículos prohibidos podría complicar tu ingreso o hacerte perder tiempo antes del partido.

El objetivo principal de estas medidas es garantizar la seguridad de los asistentes y mantener el orden durante el evento deportivo.

Objetos no permitidos México vs. Portugal

Entre los objetos no permitidos, las autoridades destacan:

Cinturones

Mochilas

Objetos de vidrio

Cualquier tipo de artículo punzocortante

Estos elementos son considerados de riesgo, ya que pueden ser utilizados para causar lesiones o generar incidentes dentro del estadio. En particular, las mochilas suelen ser restringidas debido a que dificultan las revisiones de seguridad y pueden representar un riesgo logístico en zonas con alta concentración de personas.

Además de estos artículos, la SSC hace un llamado a los asistentes a evitar llevar objetos innecesarios, la recomendación general es acudir con lo indispensable, lo que no solo facilitará el acceso, sino que también hará más cómoda la experiencia dentro del estadio.

Entre menos objetos lleves, más rápido será el proceso de revisión en los filtros de seguridad.

¿Qué objetos se permiten en el estadio?

En cuanto a los objetos permitidos, no existe una lista específica detallada, pero las autoridades sugieren priorizar artículos básicos y prácticos.

Se recomienda usar ropa y calzado cómodo, especialmente considerando que el evento implicará caminatas, filas y posiblemente largos periodos de permanencia en gradas.

También es importante llevar tus pertenencias bien organizadas y siempre bajo supervisión para evitar extravíos.

Otro punto clave es la organización personal, la SSC sugiere acordar con familiares o amigos un punto de reunión dentro o fuera del estadio, en caso de que alguien se separe del grupo.

Asimismo, es fundamental ubicar desde el inicio las salidas de emergencia y respetar en todo momento las señalizaciones del lugar, así como las indicaciones del personal de seguridad.

Las autoridades también piden evitar conductas de riesgo, como subir a bardas, barandales, marquesinas o cualquier estructura del inmueble. Estas acciones, además de estar prohibidas, pueden derivar en accidentes que pongan en peligro tanto a quien las realiza como a otros asistentes.

De igual forma, se recomienda evitar aglomeraciones y desalojar el estadio de manera ordenada al término del encuentro.

En caso de detectar alguna situación de riesgo o inseguridad, la indicación es retirarse del lugar y acudir con el oficial más cercano. También se pide a los asistentes estar atentos a sus pertenencias en todo momento, ya que en eventos masivos es común que ocurran extravíos o robos si no se toman precauciones.

Operativo de seguridad en el estadio

Como parte del operativo de seguridad, la SSC desplegará a más de 4 mil 600 policías, además de contar con el apoyo de otras corporaciones federales y locales.

También habrá vigilancia en accesos, gradas, pasillos y zonas aledañas, así como operativos contra la reventa de boletos, todo esto con el objetivo de que el evento se desarrolle sin contratiempos y en un ambiente seguro para todos.

Finalmente, si no asistirás directamente al estadio pero planeas ver el partido en el Zócalo de la Ciudad de México, también habrá presencia policial y medidas de seguridad similares, por lo que las recomendaciones aplican de igual manera.

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