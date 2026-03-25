¿Cómo llegar al Estadio Azteca para el México vs Portugal en transporte público?

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Hay más de una ruta. Foto: Cuartoscuro

Ante el operativo especial implementado para el partido entre México y Portugal de este sábado 28 de marzo, llegar en transporte público será la opción más recomendable para los asistentes del antiguo Estadio Azteca.

De acuerdo con lo informado por la Federación Mexicana de Futbol (FMF), no habrá estacionamiento en la zona y se aplicarán cierres viales desde la mañana, por lo que el uso de Metro, Tren Ligero y Metrobús será la alternativa.

¿Cómo llegar al Estadio Azteca en transporte público?

Metro y Tren Ligero

Una de las formas más sencillas de llegar al estadio es a través del Sistema de Transporte Colectivo (STC). Para ello se debe llegar a la estación Tasqueña de la Línea 2 del Metro. Una vez ahí, se debe transbordar al Tren Ligero. Desde este punto deberás avanzar por las estaciones Las Torres, Ciudad Jardín, La Virgen, Xotepingo, Nezahualpilli, Registro Federal, Textitlán, El Vergel, hasta llegar a la estación Estadio Azteca.

Al descender, únicamente tendrás que caminar por el puente peatonal que conecta directamente con la explanada del recinto.

Camiones del CETRAM

Otra opción desde Tasqueña es utilizar la CETRAM, donde salen diversos camiones con rutas hacia el sur de la ciudad. Desde ahí puedes abordar unidades que te acerquen al estadio.

¿Se puede llegar en Metrobús al Estadio Azteca?

En el caso del Metrobús, se puede utilizar este transporte público para aproximarte a la zona del Estadio Azteca. La Línea 1 es la opción más viable, ya que conecta con Perisur o Villa Olímpica, estaciones cercanas al recinto. Desde cualquiera de estas, será necesario tomar un camión o microbús que te dejen frente al estadio.

Rutas directas de RTP y Trolebús

Como parte del operativo para el partido, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México anunció que se habilitarán rutas especiales de transporte que conectarán distintos puntos de la ciudad con el Estadio Azteca. Estas son las salidas confirmadas:

RTP (Ride)

Bellas Artes

Estadio Olímpico Universitario

Chapultepec

Polanco

Reforma

Hidalgo

Izazaga

Trolebús

Circuito Bellas Artes (Juárez y Eje Central) → Santo Tomás / Santa Úrsula

CETRAM Chapultepec → Santo Tomás / Santa Úrsula

Plaza Carso (Polanco) → Santo Tomás / Santa Úrsula

Glorieta del Ángel de la Independencia (Reforma) → Santo Tomás / Santa Úrsula

Estas rutas forman parte del plan de movilidad impulsado por la FMF y llevarán a los asistentes a puntos cercanos al estadio, por lo que el último tramo deberá realizarse a pie.

¿Cómo llegar al Estadio Azteca en carro?

Las autoridades anunciaron que, como parte del plan de movilidad, se habilitará un sistema de estacionamientos remotos bajo el esquema Park & Ride, que permitirá a los asistentes dejar su auto en distintos puntos de la ciudad y trasladarse al estadio en camiones RTP.

Los puntos confirmados son:

Auditorio Nacional

Plaza Carso

Six Flags

Centro comercial Santa Fe

Parque Ecológico Xochimilco

Desde estos lugares saldrán unidades directas hacia las inmediaciones del estadio, con servicio redondo (ida y vuelta) y operación desde cuatro horas antes del encuentro.

Otra opción es combinar el uso del automóvil con aplicaciones de movilidad, aunque también con limitaciones. Los taxis y plataformas solo podrán operar en puntos designados como Viaducto Tlalpan, Renato Leduc y Paseo Acoxpa, sin acceso directo al estadio.

Debido a que este partido es el primero con fecha FIFA rumbo al Mundial, las autoridades recomiendan planear el trayecto con anticipación, salir con tiempo y priorizar el transporte público como la forma más eficiente de llegar al estadio.

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