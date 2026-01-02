Clausura 2026 inicia este fin de semana en la Liga MX Femenil

GENERANDO AUDIO...

Inicia el Clausura 2026 en la Liga MX Femenil. Foto: Cuartoscuro

La espera terminó para los aficionados de la Liga MX Femenil, pues este fin de semana dará inicio el torneo Clausura 2026 en el que los 18 equipos buscarán alcanzar el título que defenderá Tigres Femenil en esta campaña.

Así se jugará la jornada 1 de la Liga MX Femenil

El torneo lo inicia Chivas Femenil, quienes recibirán al Atlético San Luis este domingo 4 de enero, en punto de las 11 horas. Por su parte, a las 12, en Ciudad Universitaria, Pumas enfrentará a Querétaro. Más tarde, Necaxa recibirá a las campeonas, Tigres, a las 16 horas, y a las 18 horas Rayadas enfrentará a Puebla en el BBVA.

El lunes 5 de enero también se jugarán varios compromisos: León vs Cruz Azul, a las 18 horas; Toluca vs Tijuana, 18 horas; y por último, Santos vs América, a las 20:06 horas.

Para finalizar la jornada 1 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil, Atlas recibirá a Pachuca el martes 6 de enero a las 19 horas. El último partido de la primera fecha será el que sostendrán Mazatlán y Juárez a las 21:06 horas.

De esta manera, los equipos buscarán comenzar con un triunfo el Clausura 2026, mientras siguen reforzándose en el mercado de fichajes.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.