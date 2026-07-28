Comité Olímpico Mexicano condena comentarios discriminatorios contra la atleta Cecilia Lee

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Seo Hyun Cecilia Lee Kim. FOTO: Conade

El Comité Olímpico Mexicano (COM) rechazó de manera categórica cualquier expresión discriminatoria dirigida a sus atletas y condenó una publicación de la página @liganacional_gt, al considerar que reduce la identidad de la deportista Seo Hyun Cecilia Lee Kim a su apariencia y ascendencia.

El organismo afirmó que Seo Hyun Cecilia Lee Kim es mexicana y representa al país con orgullo, disciplina y entrega. Añadió que la nacionalidad de una persona está definida por su historia, su cultura y su compromiso con el país, no por sus rasgos físicos ni por su apellido.

En su posicionamiento, el Comité Olímpico Mexicano señaló que este tipo de expresiones perpetúan estereotipos que no tienen cabida en el deporte ni en ningún otro espacio. Además, hizo un llamado a informar con responsabilidad, especialmente desde plataformas con amplio alcance, y reiteró que el deporte debe ser un espacio de respeto, unión y competencia sana.

El organismo también condenó cualquier acto que vulnere la dignidad de las y los atletas, al tiempo que refrendó su respaldo a quienes representan a México en competencias nacionales e internacionales.

Rechazamos cualquier expresión discriminatoria dirigida hacia nuestros y nuestras atletas. pic.twitter.com/Dp4s76f690 — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) July 28, 2026

La Liga publicó un mensaje en redes sociales en el que señaló: “México llevó a la surcoreana Lee Kim para participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la disciplina del taekwondo femenino, una disciplina en donde las asiáticas son potencia, pero ni así pudieron derrotar a nuestra campeona Alejandra Higueros, la actual número uno del ranking mundial. La chapina se quedó con el oro y la ‘mexicana’ con la plata”.

Tras la publicación, la atleta mexicana denunció lo ocurrido a través de sus redes sociales: “Me da una gran pena y vergüenza este tipo de publicaciones y más por que es la página de una Liga nacional deportiva.

Soy mexicana. Nací en México y he tenido el honor de representar a mi país internacionalmente con orgullo y disciplina. Reducir la identidad de una persona y un país a sus rasgos físicos, apellido o ascendencia refleja desinformación y perpetúa estereotipos que no deberían tener cabida, mucho menos en una página deportiva con esta visibilidad.

Reconocen el desempeño de las atletas

El Comité Olímpico Mexicano reconoció la actuación de Alejandra Higueros y felicitó tanto a ella como a Seo Hyun Cecilia Lee Kim por la competencia que protagonizaron.

En el comunicado, el COM destacó el alto nivel deportivo, el profesionalismo y el espíritu de fair play mostrado por ambas atletas, al considerar que esos valores distinguen al deporte.

Con este pronunciamiento, el organismo reiteró su rechazo a cualquier manifestación discriminatoria contra sus deportistas y reafirmó su llamado a promover el respeto dentro y fuera de las competencias.

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