Golazo de Sidny Lopes Cabral de Cabo Verde a Argentina es elegido el mejor del Mundial 2026

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El gol de Sidny Lopes Cabral fue elegido como el mejor del Mundial. Foto: AFP

El Mundial de 2026 dejó grandes momentos, pero hubo uno que conquistó a los aficionados de todo el mundo, la FIFA anunció que el gol de Sidny Lopes Cabral, de la selección de Cabo Verde, fue elegido como el mejor gol del torneo tras una votación abierta al público.

La anotación llegó en uno de los partidos más emocionantes de la Copa del Mundo, cuando Cabo Verde enfrentó al entonces campeón defensor, Argentina, en los dieciseisavos de final.

Lopes Cabral marcó durante el primer tiempo extra, cuando Argentina ganaba 2-1, el futbolista ingresó al área por el costado izquierdo, dejó atrás la marca de Alexis Mac Allister y sacó un disparo con efecto que terminó incrustándose en el ángulo, imposible para el arquero argentino.

The goal that stole your hearts all the way to the top. 💙⚽️

Sidny Lopes Cabral is your Hyundai Goal of the Tournament winner at the FIFA World Cup 2026! 🌟#FIFAWorldCup #Hyundai #HGOTT #HyundaiGOTT2026 @Hyundai_Global pic.twitter.com/jeZ7kqI1CG — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 27, 2026

El gol significó el empate 2-2 momentáneo y obligó a Argentina a seguir peleando por el pase a la siguiente ronda, pero, al final, la Albiceleste ganó el encuentro 3-2. Sin embargo, la anotación del caboverdiano quedó como una de las más recordadas del torneo.

La FIFA incluyó ese tanto entre los 12 finalistas al premio al Mejor Gol del Mundial 2026 y, tras la votación de aficionados de todo el mundo, resultó el ganador por encima de otros grandes candidatos.

¿Qué dijo Sidny Lopes Cabral sobre su gol?

En el sitio de la FIFA se puede leer una declaración del futbolista, quien confesó que ni él mismo podía creer lo que acababa de hacer.

“Cuando levanté la vista y vi que el balón iba hacia la escuadra, pensé: ‘¿Qué acabo de hacer?’. No me lo podía creer. Miré a mis compañeros y todos estaban gritando, con las manos en la cabeza”. Sidny Lopes Cabral

También recordó que tardó unos segundos en asimilar la magnitud del momento.

“Me eché a correr sin pensar. Entonces me di cuenta de que acababa de marcar un gol espectacular en un Mundial. Todo el mundo sueña con marcar en un Mundial, pero hacerlo de esta manera, en un escenario así y contra un rival de semejante nivel, fue increíble”. Sidny Lopes Cabral

Su celebración también dio de qué hablar. Tras marcar, escapó de sus compañeros para subir a la tribuna y abrazar a su novia mientras buscaba a su madre.

“Antes del partido le había dicho a mi mamá y a mi novia que, si marcaba, correría hacia ellas. Cuando llegué, vi a mi mamá llorando. Ni siquiera se había dado cuenta de que yo estaba ahí, porque se había desmayado cuando anoté”, recordó el futbolista.

Además, reveló que recibió un mensaje muy especial después del partido.

“Después del partido recibí un mensaje de Marcelo. Es uno de mis mayores ídolos. Siempre lo he admirado. Me dijo que había votado mi gol como el mejor del torneo”. Sidny Lopes Cabral

Los otros finalistas al mejor gol del Mundial

El tanto de Lopes Cabral fue elegido como el mejor entre los 308 goles anotados durante la Copa del Mundo.

El segundo lugar fue para Eldor Shomurodov, de Uzbekistán, por su definición de globo frente a República del Congo.

The votes are in! 🗳️



Eldor Shomurodov wins Goal of the Group Stage and advances to the Final Hyundai Goal of the Tournament Vote. @Hyundai_Global

#FIFAWorldCup #Hyundai #HyundaiGOTT2026 #GoalOfTheTournament — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 30, 2026

En tercer sitio quedó Wilson Isidor, de Haití, gracias a un potente disparo que marcó contra Marruecos en la fase de grupos.

Banm raple nou ke gòl sa se twazyèm pi bèl gòl koupdimond ki sot pase la.



Isidor fè l sou yo🔥🔥 pic.twitter.com/5ms3AC6GCH — ✦✧ CHENÈT ✧✦ (@given_official1) July 27, 2026

Cabo Verde hizo historia en su debut mundialista

Más allá del premio individual, Cabo Verde fue una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, en su primera participación en un Mundial, la selección africana sorprendió desde la fase de grupos con un empate sin goles ante España gracias a una destacada actuación del arquero Vozinha.

También llevó al límite a Argentina en los dieciseisavos de final, donde estuvo cerca de eliminar al entonces campeón defensor antes de caer 3-2 en tiempos extra.

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