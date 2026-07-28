Edu Aguirre presume su cinturón de La Velada del Año VI junto a Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

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Edu celebró con Cristiano Ronaldo y presumió su cinturón Foto: Getty Images|Reuters

Edu Aguirre, comentarista deportivo, celebró junto a Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez la victoria que obtuvo en su pelea contra Gastón Edul durante La Velada del Año VI. El español posó con ambos mostrando el cinturón conseguido en el evento organizado por Ibai Llanos.

Aguirre es un reconocido amigo de Cristiano Ronaldo. Incluso, antes del combate, el presentador de la pelea comentó que había sido bendecido por el “Bicho” y, tras conseguir el triunfo, realizó la clásica celebración del futbolista portugués.

A través de sus redes sociales compartió este lunes dos imágenes. En una aparece junto a Cristiano Ronaldo dentro de una piscina, sosteniendo el cinturón de campeón, de color rojo con detalles dorados, mientras ambos levantan el puño derecho.

En la segunda fotografía aparece con Georgina Rodríguez a bordo de un avión, también sosteniendo el cinturón de la victoria obtenido en el evento de Ibai Llanos, realizado en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, España.

En la publicación se pudo leer: “Lo hicimos!!!!”.

¿Cómo fue la victoria de Edu Aguirre?

El referente deportivo Edu Aguirre venció al argentino Gastón Edul por decisión dividida en uno de los combates más esperados de la jornada.

Ambos protagonizaron un enfrentamiento intenso, con un intercambio constante de golpes.

EDU AGUIRRE GANA SU COMBATE EN LA VELADA DEL AÑO VI. pic.twitter.com/zlvEBjpzhV — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 25, 2026

Tras la victoria, Aguirre celebró el resultado con el clásico “Siuuu” y dedicó palabras de reconocimiento a su rival, además de agradecer a su equipo y seguidores.

Edu Aguirre celebra con el 'Siu' de su amigo Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/hngvSDvVdZ — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 25, 2026

La cuenta oficial de X de La Velada del Año VI también compartió la imagen de la celebración con Cristiano Ronaldo.

Edu Aguirre y Cristiano Ronaldo ya han celebrado la victoria 🏅 pic.twitter.com/F5Gu3NBIAb — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 27, 2026

¿Quién es Edu Aguirre?

Eduardo Aguirre es un periodista deportivo reconocido por sus coberturas del Real Madrid y por participar en programas deportivos como “Tiki Taka“.

De acuerdo con el diario La Nación, su crecimiento y proyección en el ámbito deportivo le permitieron incorporarse al programa “El Chiringuito de Jugones”, donde se desempeña actualmente como comentarista.

Asimismo, trabaja para una compañía en las transmisiones de los partidos de LaLiga y crea contenido en redes sociales, donde comparte aspectos de su trabajo y de su vida cotidiana.

En X suma más de 774 mil seguidores, mientras que en Instagram supera los 1.4 millones, lo que también lo ha consolidado como un prolífico creador de contenido.

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