Blue Demon Jr. anuncia gira de despedida tras 41 años en los cuadriláteros y presenta su libro biográfico

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Blue Demon Jr. se retira del cuadrilátero. Foto: A. Flores / Uno TV

Blue Demon Jr. anunció oficialmente su retiro de la lucha libre profesional después de más de cuatro décadas sobre los cuadriláteros y reveló que iniciará “The Last Tour”, una gira de despedida con la que recorrerá distintas ciudades del país durante un año antes de poner fin a su carrera.

Durante una conferencia de prensa este lunes 27 de julio el luchador explicó que la decisión llega después de 41 años como profesional y tres más en el ámbito amateur, tiempo en el que ha entregado gran parte de su vida al deporte espectáculo.

“Estamos cumpliendo como luchador profesional 41 años y a los 41 años he decidido empezar a hacer la última gira, ‘The Last Tour’”, anunció el enmascarado.

Blue Demon Jr. recorrerá México en su última gira

Blue Demon Jr. presentó su libro. Foto: A. Flores / Uno TV

El luchador detalló que durante los próximos meses continuará participando en funciones regulares, pero también tendrá presentaciones especiales de despedida en distintas plazas del país.

Entre las ciudades contempladas se encuentran Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara y Tijuana, esta última con un significado especial para él por ser el lugar donde inició su carrera.

Además, confirmó que las primeras fechas de despedida serán en Irapuato y León, Guanajuato. Cada función identificada con el cartel oficial de “The Last Tour” marcará su última presentación en cada arena.

“Plaza que tenga ese póster es la última vez que me presento en esa plaza”, explicó.

“Quiero estar con mi familia”

Blue Demon Jr. aseguró que el principal motivo de su retiro no es una lesión o el reciente accidente que sufrió, sino el deseo de recuperar tiempo con sus seres queridos.

“Mi cuerpo también ya me está diciendo ‘bájale’. Hemos luchado 41 años y tres que me aventé de amateur”, comentó.

El luchador reconoció que durante gran parte de su trayectoria fue un padre ausente debido a los constantes viajes y compromisos profesionales.

“Quiero a mi familia, quiero estar con mi familia. También es ese el motivo principal de decir ya”, agregó.

Blue Demon Jr. presenta libro biográfico

Además del anuncio de su despedida, Blue Demon Jr. presentó un libro autobiográfico, escrito por Óscar Fernández, obra en la que relata episodios poco conocidos de su vida personal y profesional.

El luchador confesó que revivir algunos momentos de su infancia y juventud resultó emocionalmente complicado.

“No es fácil ni es común para mí desnudarme, decir las cosas como son y cómo se vivieron”, señaló e incluso aseguró que el proceso se convirtió en una especie de terapia emocional.

“Mientras yo oía la narrativa de Óscar, muchos pasajes pasaron por mí otra vez. Eso era lo difícil, por eso no quería yo hacer este libro”.

Según explicó, la publicación aborda los sacrificios que realizó desde niño para llegar a convertirse en una figura de la lucha libre mexicana.

“Este libro justamente habla de mi sacrificio y habla de mi esfuerzo”.

Descarta exponer su máscara antes del retiro

Cuestionado sobre la posibilidad de disputar una lucha de apuesta con su máscara antes de despedirse, Blue Demon Jr. fue contundente y aseguró que no siente la necesidad de demostrar nada más.

“Son 41 años. Díganme ustedes, ¿qué más tengo que demostrar?”, expresó.

El luchador afirmó que prefiere despedirse dejando un recuerdo positivo entre los aficionados y llenando las arenas que lo acompañaron durante su trayectoria.

“Creo que presentarme y luchar por última vez para mi público en cada arena es algo bonito, digno y memorable”.

Está recuperado tras el accidente que sufrió

Respecto al accidente que encendió las alarmas entre sus seguidores hace algunos meses, Blue Demon Jr. aseguró que se encuentra completamente recuperado.

“Estoy bien, estoy al 100%. Las lesiones ya son historia”, afirmó.

Asimismo, agradeció a los medios de comunicación, médicos, familiares y aficionados que estuvieron pendientes de su estado de salud.

L.A. Park, Octagón y Cibernético estarán en la gira

El luchador adelantó que varias figuras históricas de la lucha libre mexicana formarán parte de su gira de despedida.

Entre los nombres confirmados mencionó a L.A. Park, Octagón, Canek Jr., Fishman, El Hijo del Dr. Wagner Jr. y El Galeno del Mal. También reveló que Cibernético ya aceptó participar en algunas funciones.

“Estoy invitando justamente a todos mis rivales que, afortunadamente, independientemente de que sean mis rivales, son mis amigos”.

“La pregunta es si el público se siente satisfecho”

Al ser cuestionado sobre si se siente satisfecho con su carrera, Blue Demon Jr. respondió que la verdadera evaluación corresponde a los aficionados.

Recordó que cumplió la promesa que le hizo a su padre de mantener vivo el legado de Blue Demon y aseguró que deja una trayectoria de la que se siente orgulloso.

“Yo me siento satisfecho. La pregunta no es si yo me siento satisfecho. La pregunta es si el público se siente satisfecho”.

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