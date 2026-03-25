El Estadio Azteca reabre con restricciones: cierres viales y sin estacionamiento para el México vs Portugal

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Busca alternativas para llegar. Foto: Cuartoscuro

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció que debido a un operativo de movilidad en el Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, no habrá estacionamiento para el público el próximo 28 de marzo para el partido entre México y Portugal. A través de un comunicado, la organización compartió los detalles del cierre vial que se implementará.

Este juego será el primero del recinto, luego de que fue renovado para cumplir con los estándares internacionales, según la FMF.

Anteriormente, el conocido Estadio Azteca, no contaba con las medidas necesarias para ser una de las sedes principales del torneo.

¿Por qué no habrá estacionamiento en el Estadio Banorte durante el México vs Portugal?

De acuerdo con la FMF, no habrá estacionamiento disponible para el público en las inmediaciones del inmueble ya que el acceso vehicular estará restringido únicamente a residentes de la zona y vehículos autorizados. Esta medida forma parte de un esquema de seguridad denominado “última milla”, que limitará el ingreso directo al estadio y obligará a los asistentes a realizar el último tramo a pie.

Además, se aplicarán cierres viales desde las 6:00 horas, con acceso parcial únicamente para tránsito local y proveedores, mientras que, a partir de las 13:00 horas, el cierre será total en el perímetro.

El acceso peatonal estará permitido exclusivamente para personas que cuenten con boleto para el encuentro.

¿Cómo puedo llegar al Estadio Azteca sin carro?

Ante estas restricciones, las autoridades habilitarán diversas alternativas de transporte para facilitar la llegada de los aficionados.

Entre ellas se encuentra el sistema Park & Ride, con estacionamientos remotos ubicados en puntos como el Auditorio Nacional, Plaza Carso, Six Flags, Santa Fe y el Parque Ecológico Xochimilco, desde donde se ofrecerá traslado directo al estadio.

Asimismo, se dispondrán rutas especiales de autobuses rumbo el Estadio Banorte, con salidas desde zonas estratégicas de la ciudad como Bellas Artes, Chapultepec, Polanco, Reforma e Hidalgo.

En cuanto al transporte público, se informó que servicios como Metro, Metrobús y Tren Ligero operarán con horario extendido hasta la 1:00 de la madrugada, además de que habrá corridas especiales desde Tasqueña. También se implementarán ajustes en rutas, con reubicaciones en puntos como Viaducto Tlalpan.

Por otro lado, los servicios de taxi y aplicaciones de movilidad únicamente podrán operar en zonas designadas de ascenso y descenso ubicadas en puntos perimetrales como Viaducto Tlalpan, Renato Leduc y Paseo Acoxpa, sin acceso directo al estadio.

Debido a la alta afluencia que se prevé, las autoridades recomendaron a los asistentes planear su traslado con anticipación, priorizar el uso de transporte público y considerar tiempos adicionales para su llegada.

¿Por qué habrá operativo del Estadio Azteca?

Pablo Vázquez, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (CDMX), informó que 10 mil 835 policías serán desplegados para la reinauguración del Estadio Azteca el próximo sábado 28 de marzo, para el encuentro entre las selecciones de futbol de México y Portugal.

De acuerdo con el funcionario, los efectivos estarán apoyados por 472 vehículos oficiales, 247 motopatrullas, 16 grúas, 4 ambulancias, dos moto ambulancias, dos drones y un helicóptero. La finalidad es conocer si la capacidad del personal es suficiente para el Mundial:

“Este ejercicio servirá para evaluar y en su caso, ajustar y fortalecer las capacidades de todas las instituciones involucradas como una prueba hacia el Mundial”. Pablo Vázquez, Secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX

Aunado a este personal, dentro del inmueble estarán 2 mil oficiales de la Policía Auxiliar, los cuales se encargarán de vigilar las entradas, salidas, pasillos, zonas de gradas, accesos y estarán a nivel de cancha para que las acciones se realicen sin contratiempos.

“Un equipo de 240 moto patrulleros de tránsito realizará la coordinación para el traslado de escolta y apoyo vial de las selecciones de futbol que participarán en el encuentro, así como del cuerpo arbitral y de las autoridades deportivas desde su arribo a la Ciudad de México en las terminales aéreas, ambas, hacia hoteles, centros de entrenamiento y al propio estadio” Pablo Vázquez, Secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX

El resto se enfocará en las inmediaciones del inmueble para vigilar la llegada de los aficionados y se implementará un operativo contra la reventa a cargo de la Subsecretaría de Inteligencia. Por su parte, mil 882 agentes de tránsito trabajarán para garantizar la movilidad en la zona.

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