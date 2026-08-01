Concacaf y UEFA cuestionan el liderazgo de Gianni Infantino tras retirar plan FFE

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Infantino perdió la confianza. Foto: AFP

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) se unió este sábado 01 de agosto a la Union of European Football Associations (UEFA) para cuestionar el liderazgo de Gianni Infantino, después de que el dirigente retiró su polémico proyecto para abrir las actividades comerciales de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) a inversionistas privados.

Aunque la iniciativa fue cancelada, los organismos consideran que la confianza en el presidente quedó debilitada.

El proyecto contemplaba crear FIFA Forward Enterprise (FFE), una sociedad encargada de administrar los eventos y derechos comerciales de la FIFA, incluido el Mundial. La propuesta provocó un fuerte rechazo entre diversas asociaciones por posibles conflictos de interés y por la falta de transparencia en su elaboración.

Concacaf pide revisar el liderazgo de la FIFA

Tras conocerse la cancelación del proyecto, Concacaf aseguró que una propuesta de esa magnitud “no llega a esa etapa por accidente” y afirmó que refleja un liderazgo que dejó de poner al futbol en primer lugar.

La confederación añadió que “ha llegado el momento de llevar a cabo una revisión integral de este liderazgo”, aunque sin mencionar directamente a Infantino.

UEFA celebra el retiro, pero mantiene las críticas

Por su parte, UEFA calificó la retirada del plan como “una victoria para todo el fútbol”, aunque sostuvo que el episodio no debe darse por cerrado.

El organismo europeo afirmó que ahora comienza la tarea de restablecer la confianza en la FIFA y acusó a Infantino de incumplir sus promesas de transparencia desde que asumió la presidencia en 2016.

Además, señaló que el proyecto era “opaco” y fue impulsado sin el consenso de las asociaciones miembro.

Por su parte, las federaciones de Alemania (DFB) e Inglaterra (FA) respaldaron la postura de la UEFA. El presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, aseguró que Infantino actuó “de manera unilateral, sin transparencia y, en definitiva, de manera irresponsable”.

Mientras tanto, la FA consideró que es momento de realizar “un análisis profundo y riguroso de la dirección y gobernanza de la FIFA” para garantizar una administración transparente del futbol mundial.

¿Por qué fue rechazado el proyecto?

Uno de los principales cuestionamientos fue la posible participación del fondo de inversión Thrive Eternal, creado por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, lo que despertó preocupaciones sobre eventuales conflictos de interés.

De haberse aprobado la iniciativa, cada una de las 211 federaciones afiliadas a la FIFA habría recibido una aportación extraordinaria de 20 millones de dólares a principios de 2027, además de un incremento en los recursos destinados al siguiente ciclo de financiamiento.

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