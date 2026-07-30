 UEFA amenaza a la FIFA; selecciones europeas podrían no participar en los próximos Mundiales

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UEFA rechaza propuesta de filial comercial de FIFA Foto: Reuters

La Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA) advirtió este 30 de julio que ninguna de sus selecciones disputará torneos de la FIFA, incluyendo el Mundial, si el organismo mantiene su propuesta de crear FIFA Forward Enterprise (FFE), una empresa para la explotación comercial de sus competiciones con participación de inversionistas privados.

Con esto, el organismo del futbol europeo deja en claro su rechazo a la propuesta de Gianni Infantino y a la implementación de la filial para gestionar la parte comercial del Mundial y otros torneos.

“Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir participaciones en la propiedad de la Copa del Mundo y otras competiciones de la FIFA a inversores privados”, se lee en el comunicado.

Statement on behalf of UEFA and its 55 National Associations — UEFA (@UEFA) July 30, 2026

UEFA: “La Copa del Mundo no se trata de un producto”

Fue el pasado 28 de julio cuando la FIFA informó sobre la posibilidad de crear una filial junto con inversionistas privados para la explotación comercial de los torneos, como el Mundial.

La UEFA ha rechazado esta propuesta por parte de Gianni Infantino y ahora incluso amenaza con dejar de participar en las competiciones organizadas por el máximo órgano rector del fútbol en caso de que esta siga adelante o se ejecute.

“La Copa del Mundo no puede ser tratada como un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol. Se ha forjado a lo largo de generaciones gracias a los jugadores, las selecciones nacionales y los aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debe cederse jamás a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta.”

La UEFA, en el mismo comunicado, da a conocer su desaprobación con la forma en que se concibió la propuesta, describiéndola como “un profundo fracaso de liderazgo” y “una renuncia al deber de la FIFA como guardiana del fútbol mundial”.

¿En qué consiste FIFA Forward Enterprise (FFE)?

La FIFA y su titular, Gianni Infantino, evalúan el lanzamiento de FIFA Forward Enterprise (FFE), un brazo comercial que se encargaría por completo de la explotación económica de sus torneos, incluyendo la Copa del Mundo.

Bajo este esquema, el organismo mantendría su posición como ente rector del fútbol mundial, conservando el control de reglamentos, calendarios y torneos, mientras que FFE gestionaría los derechos de transmisión, patrocinios y venta de boletos.

FIFA Forward Enterprise: What is it? 🤔



Key info you need to know: — FIFA (@FIFAcom) July 30, 2026

Además, la propuesta contempla dar entrada a capital privado minoritario, un grupo de inversionistas que estaría encabezado por Thrive Eternal, firma liderada por Joshua Kushner (fundador de Thrive Capital y hermano de Jared Kushner, yerno de Donald Trump).

¿Por qué la UEFA se opone a la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE)?

El organismo rector del fútbol europeo asegura que las competencias de la FIFA cambiarían para siempre con la participación de inversores externos.

“La rentabilidad comercial se convertirá en una obligación permanente. Las expectativas de los inversores se convertirán en una presión diaria. A partir de ese momento, cada decisión sobre el calendario internacional, cada decisión sobre los formatos de las competiciones y cada decisión que dé forma al futuro del fútbol ya no estará motivada por lo que mejor sirva al deporte, sino por lo que mejor sirva a los accionistas”.

La UEFA rechaza ese modelo dentro del fútbol, asegurando que los intereses de las federaciones nacionales, las ligas, los clubes, los jugadores y los aficionados no pueden quedar subordinados a la rentabilidad de los inversores.

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