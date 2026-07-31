Carlos Cordeiro renuncia como asesor de Gianni Infantino por plan de la FIFA para vender participación del Mundial

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Carlos Cordeiro renuncia a la FIFA. Foto: AFP

Carlos Cordeiro presentó su renuncia con efecto inmediato como asesor principal del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al rechazar la propuesta del organismo de abrir a inversionistas privados una participación en los derechos comerciales de la Copa del Mundo.

La dimisión representa uno de los mayores desacuerdos públicos dentro de la dirigencia de la FIFA en los últimos años.

En un comunicado, Cordeiro aseguró que no participó en la elaboración del proyecto y expresó su oposición de manera contundente.

“Que quede claro no tuve ninguna participación en esta propuesta y me opongo a ella de forma inequívoca. Es un mal acuerdo para las asociaciones miembro de la FIFA, un mal acuerdo para el fútbol y un mal acuerdo para el futuro del deporte” Carlos Cordeiro

¿Qué propone la FIFA?

De acuerdo con Reuters, la FIFA busca crear una nueva filial comercial denominada FIFA Forward Enterprise (FFE), valuada en unos 20 mil millones de dólares, que administraría la Copa del Mundo y otros torneos del organismo.

El plan contempla vender hasta un 20% de participación a inversionistas externos para recaudar alrededor de 4 mil 200 millones de dólares.

La organización respondió este viernes que continuará con el proceso de consulta entre sus 211 asociaciones miembro y sostuvo que “no está vendiendo el fútbol”.

Además, aseguró que la nueva empresa solo avanzará si obtiene el respaldo mayoritario de las federaciones afiliadas.

Cordeiro cuestiona la necesidad de vender parte del Mundial

En su carta de renuncia, Cordeiro argumentó que la FIFA no necesita desprenderse de una participación de su activo más valioso, ya que cuenta con miles de millones de dólares en reservas y no tiene deuda.

También cuestionó la lógica de recaudar 4 mil 200 millones de dólares mediante la venta de una parte permanente del negocio de la Copa del Mundo cuando, según recordó, la propia FIFA ha informado ingresos por alrededor de 15 mil millones de dólares en el ciclo 2022-2026.

Crece la presión sobre Gianni Infantino

La salida de Cordeiro ocurre mientras aumenta la oposición al proyecto dentro del fútbol internacional. Reuters informó que la UEFA, la Concacaf y la AFC han expresado su rechazo a la iniciativa.

La crisis también escaló luego de que el director de operaciones de la FIFA, Kevin Lamour, declarara a Associated Press que el personal del organismo fue “engañado” respecto al proyecto y calificara la iniciativa como “el proyecto de una sola persona”, en referencia a Infantino.

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