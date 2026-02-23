Monterrey vs Cruz Azul, Jornada 8 del Clausura 2026: fecha, hora y quién es favorito según la IA

GENERANDO AUDIO...

Monterrey recibe al Cruz Azul. Foto: Especial

La Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX presenta uno de los duelos más atractivos del calendario cuando Rayados de Monterrey reciba a Cruz Azul en el Estadio BBVA. El choque enfrenta a dos planteles que apuntan a la parte alta de la tabla y que llegan con aspiraciones claras de protagonismo.

Fecha y hora del Monterrey vs. Cruz Azul ¿Cuándo? Sábado 28 de febrero de 2026

Sábado 28 de febrero de 2026 ¿A qué hora? 19:00 horas (tiempo del centro de México)

19:00 horas (tiempo del centro de México) ¿En dónde? BBVA, Guadalupe, Nuevo León

BBVA, Guadalupe, Nuevo León ¿Dónde verlo? Canal 5, TUDN y ViX Premium

Así llega Monterrey

El equipo regiomontano ha tenido un torneo con altibajos, alternando buenos resultados con tropiezos que le han impedido consolidarse entre los primeros puestos. Bajo la dirección de Domènec Torrent, Rayados busca mayor consistencia, especialmente en casa.

En su plantilla destacan elementos como Sergio Canales, uno de los referentes ofensivos, además del delantero Roberto de la Rosa, quien ha sido clave en el ataque. El equilibrio en mediocampo y la solidez defensiva serán determinantes si Monterrey quiere imponer condiciones en su estadio.

Así llega Cruz Azul

Jugadores como Carlos Rodríguez, Erik Lira y los hombres de ataque han sido piezas fundamentales en el funcionamiento celeste. Cruz Azul llega con confianza y con la intención de sumar puntos importantes como visitante ante un rival directo.

¿Quién es favorito según la IA?

El análisis estadístico basado en rendimiento reciente, goles anotados y recibidos, así como desempeño como local y visitante, proyecta un partido muy parejo.

Probabilidades estimadas:

Cruz Azul: 38%

Empate: 34%

Monterrey: 28%

La IA otorga ligera ventaja a La Máquina por su constancia en el torneo, aunque jugar en el BBVA equilibra el panorama para Rayados.

Posible marcador según la IA

Monterrey 1-2 Cruz Azul

Alternativa: Empate 1-1

Monterrey y Cruz Azul protagonizan un duelo clave en la Jornada 8 del Clausura 2026. Rayados buscará aprovechar su localía para dar un golpe de autoridad, mientras que La Máquina intentará confirmar su buen momento y mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

El Estadio BBVA se prepara para un enfrentamiento intenso entre dos planteles con calidad y aspiraciones de liguilla.