América vs. Tigres, Jornada 8 del Clausura 2026: fecha, hora y quién es favorito según la IA

La Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX presenta un duelo de alto calibre cuando Club América reciba a Tigres UANL en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México. Ambos equipos aspiran a mantenerse en la lucha por los primeros lugares de la tabla general y este choque de sábado por la noche será clave para sus aspiraciones de liguilla.

¿Cuándo y a qué hora juegan América vs. Tigres?

Fecha y hora del América vs. Tigres ¿Cuándo? Sábado 28 de febrero de 2026

Sábado 28 de febrero de 2026 ¿A qué hora? 21:00 horas (tiempo del centro de México)

21:00 horas (tiempo del centro de México) ¿En dónde? Ciudad de los Deportes, Ciudad de México

Ciudad de los Deportes, Ciudad de México ¿Dónde verlo? Canal 5, TUDN y ViX Premium

Cómo llega América

América ha tenido un torneo competitivo hasta ahora, con un registro que lo mantiene cerca de la parte alta de la tabla tras siete jornadas disputadas. El equipo dirigido por André Jardine ha combinado juventud con experiencia y ha encontrado resultados positivos gracias a su equilibrio entre ataque y defensa.

En el ataque, nombres como Brian Rodríguez, Víctor Dávila y Alejandro Zendejas han sido piezas clave, mientras que en la portería Luis Ángel Malagón sigue siendo referente bajo los tres palos. La defensa también ha mostrado buena cohesión con hombres como Israel Reyes y Sebastián Cáceres aportando solidez.

América marcha con 11 puntos en el Clausura 2026, producto de victorias y empates que lo mantienen en la pelea por escalar posiciones rumbo a la recta media de la temporada.

Cómo llega Tigres UANL

Los Tigres de Guido Pizarro han tenido un torneo con altibajos pero con muestras claras de competitividad. Con un registro de 10 puntos tras siete jornadas, Tigres está justo detrás de América en la tabla y buscará dar un golpe fuerte como visitante para seguir escalando.

Entre sus hombres más determinantes destacan Ángel Correa, el delantero argentino que ha sido importante en la ofensiva, y jugadores como Diego Lainez que aportan creatividad en el mediocampo. El cuadro felino ha mostrado capacidad de gol y trabajo táctico que lo mantiene como rival complicado incluso fuera de casa.

¿Quién es favorito según la IA?

Tomando en cuenta el rendimiento reciente, la producción ofensiva y defensiva y el contexto de plantillas, la inteligencia artificial proyecta este encuentro como muy parejo, aunque con un leve favoritismo hacia América por jugar en casa y tener un equipo con mayor estabilidad general:

Probabilidades estimadas por la IA:

América: 42%

Empate: 33%

Tigres: 25%

El modelo considera que América tiene una ligera ventaja por su desempeño como local y su balance colectivo, aunque Tigres puede complicar el choque con su ofensiva y experiencia en instancias apretadas.

Posibles marcadores según la IA

América 2-1 Tigres escenario proyectado que refleja un duelo dinámico con goles en ambas porterías.

Empate 1-1 resultado alternativo si el partido se vuelve táctico y las defensas dominan gran parte del juego.

El duelo entre América y Tigres en la Jornada 8 del Clausura 2026 es un enfrentamiento de alto impacto entre dos equipos que quieren consolidar su presencia en la zona de clasificación y luchar por el título.

América intentará aprovechar su localía y ritmo ofensivo.

Tigres buscará demostrar su carácter competitivo y sumar un resultado de oro como visitante.

Con plantillas repletas de talento y nombres que pueden marcar la diferencia, el Estadio Ciudad de los Deportes será escenario de uno de los partidos más atractivos de la jornada.

