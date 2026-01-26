Copas y Mundialitos: gobierno abre convocatorias para torneos futbol por Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

Anuncian copas y torneos por el “Mundial Social” | Foto: Getty Images (Ilustrativa)

El Gobierno de México anunció la convocatoria oficial de las Copas CONADE y los Mundialitos IMSS 2026 este lunes 26 de enero, como parte del “Mundial Social” en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante la Conferencia Matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, las autoridades federales dieron a conocer las bases y fechas para los torneos como la Copa Escolar 2026, cuya final será en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México.

Copas CONADE

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció la Copa Escolar 2026, que se llevará a cabo en un sistema de competencia en todo México de febrero a junio 2026, desde la base comunitaria.

Cabe destacar que las inscripciones se abrirán oficialmente el lunes 2 de febrero y contará con cinco etapas: Punto de arranque, etapa estatal, etapa regional, etapa nacional y la gran final del 6 de junio en el Estadio Olímpico Universitario.

Modalidad y categorías: Primaria: 5 vs 5 (9 a 12 años) Secundaria: 5 vs 5 (13 a 15 años) Bachillerato: 11 vs 11 (15 a 18 años)

Rama: Femenil y varonil

Inicio entre febrero y marzo | Etapa nacional de abril a mayo | Final el 6 de junio

Foto: Captura de pantalla.

“Va a ser el torneo de futbol escolar más grande del mundo, el más grande que se haya hecho por el número de escuelas y jóvenes participantes”, añadió Mario Delgado.

En este sentido, se anunció que se espera la participación de 25 mil escuelas y 125 mil equipos totales, únicamente para la Copa Escolar.

Los interesados en participar en la Copa Escolar Nacional 2026 pueden inscribir a su equipo a través de la página “copaescolar.sep.gob.mx“.

Cabe destacar que existe una convocatoria específica para los equipos de educación básica y una específica para educación media-superior.

Por otro lado, Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de México (CONADE), lanzó la convocatoria de las seis copas del Mundial Social.

2. Copa CONADE 2026

La Copa CONADE está enfocada en talentos deportivos jóvenes de México centrados en el futbol, de acuerdo con Rommel Pacheco, quien estimó la participación de 200 mil participantes totales y 10 mil 500 equipos.

Modalidad: 11 vs 11

Categoría: 13, 14 y 15 años

Rama: Femenil y varonil

Inicio entre febrero y marzo | Gran final el 6 de junio en CU

3. Copa Paralímpica 2026

La Copa Paralímpica que pretende garantizar la inclusión al deporte a través del futbol adaptado, según se anunció este lunes en Conferencia Matutina.

Modalidad: Fútbol para Ciegos

Categoría: 13 a 22 años

Rama: Femenil y Varonil (B1, B2 y B3)

De junio a noviembre

4. Copa Barrio 2026

“La Copa de Barrio lleva el futbol a comunidades y a las colonias”, destacó Rommel Pacheco al momento de presentar los distintos torneos del Gobierno de México por el Mundial Social.

Modalidad: 6 vs 6

Categoría: 12 a 14 años 15 a 16 años 17 a 18 años

Rama: Femenil y varonil

De junio a noviembre

Foto: Captura de pantalla.

5. Copa Edad de Oro 2026

La Copa Edad de Oro promueve el envejecimiento activo y saludable, de acuerdo con Rommel Pacheco.

Modalidad: Futbol caminado

Categoría: +60 años

Rama: Mixto

De junio a noviembre

6. Copa Trabajadores 2026

Finalmente, se dio a conocer que la Copa Trabajadores pretende reconocer el derecho al deporte en los centros de trabajo.

Modalidad: Trabajadores

Categoría: A partir de 18 años

Rama: Femenil y varonil

De junio a noviembre

Cada una de las seis copas CONADE operan bajo un mismo esquema de etapas, que ordena la competencia desde el ámbito local hasta el cierre nacional. Todas ellas tienen sus respectivas adecuaciones según su población y formato.

Al igual que en la Copa Escolar, los seis torneos funcionarán de la siguiente manera:

Etapas iniciales: Punto de arranque del sistema en escuelas, municipios, comunidades o centros de trabajo, según la copa. Etapa estatal: Clasificación a nivel entidad federativa. Etapa regional: Competencia entre estados por regiones del país. Etapa nacional: Máxima instancia competitiva de cada copa. Gran final: Culminación del proceso competitivo y máxima visibilidad

Foto: Captura de pantalla.

Para cada una de las seis copas CONADE, la final será en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México.

Finalmente, Rommel Pacheco informó que cada institución organiza sus eliminatorias internas, mientras que las bases y convocatorias se publicarán en el sitio oficial de CONADE.

Mundialitos IMSS 2026

Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), anunció este lunes el lanzamiento de convocatoria para los llamados “Mundialitos IMSS“.

Femenil (Categoría Sub-21)

Eliminatorias estatales: Del 27 de febrero al 15 de marzo

Fase regional: Del 20 al 22 de marzo

Semifinales y Gran Final: 28 y 29 de marzo

Varonil y femenil (Dos categorías: 50 a 59 años y 60 a 69 años)

Eliminatorias Estatales: Del 27 de febrero al 13 de marzo

Inauguración de eliminatorias: 27 de abril

Gran final: 29 de abril

Varonil y femenil (Adolescentes y adultos con Síndrome de Down)

Cierre de convocatoria: 30 de enero

Partido inaugural (semifinales): 28 de abril

Gran Final: 29 de abril

4. Street Child United

Varonil y femenil (Adolescentes de 14 a 17 años de 20 países)

Inauguración: 5 de mayo

Gran Final: 14 de mayo

Robledo precisó que los interesados pueden inscribir a sus equipos en los Mundialitos IMSS 2026 del 26 al 30 de enero en su Centro de Seguridad Social más cercano o a través del siguiente link.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.