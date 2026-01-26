Copas y Mundialitos: gobierno abre convocatorias para torneos futbol por Mundial 2026
El Gobierno de México anunció la convocatoria oficial de las Copas CONADE y los Mundialitos IMSS 2026 este lunes 26 de enero, como parte del “Mundial Social” en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Durante la Conferencia Matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, las autoridades federales dieron a conocer las bases y fechas para los torneos como la Copa Escolar 2026, cuya final será en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México.
Copas CONADE
Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció la Copa Escolar 2026, que se llevará a cabo en un sistema de competencia en todo México de febrero a junio 2026, desde la base comunitaria.
Cabe destacar que las inscripciones se abrirán oficialmente el lunes 2 de febrero y contará con cinco etapas: Punto de arranque, etapa estatal, etapa regional, etapa nacional y la gran final del 6 de junio en el Estadio Olímpico Universitario.
1. Copa Escolar Nacional 2026
- Modalidad y categorías:
- Primaria: 5 vs 5 (9 a 12 años)
- Secundaria: 5 vs 5 (13 a 15 años)
- Bachillerato: 11 vs 11 (15 a 18 años)
- Rama: Femenil y varonil
- Inicio entre febrero y marzo | Etapa nacional de abril a mayo | Final el 6 de junio
“Va a ser el torneo de futbol escolar más grande del mundo, el más grande que se haya hecho por el número de escuelas y jóvenes participantes”, añadió Mario Delgado.
En este sentido, se anunció que se espera la participación de 25 mil escuelas y 125 mil equipos totales, únicamente para la Copa Escolar.
Los interesados en participar en la Copa Escolar Nacional 2026 pueden inscribir a su equipo a través de la página “copaescolar.sep.gob.mx“.
- Cabe destacar que existe una convocatoria específica para los equipos de educación básica y una específica para educación media-superior.
Por otro lado, Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de México (CONADE), lanzó la convocatoria de las seis copas del Mundial Social.
2. Copa CONADE 2026
La Copa CONADE está enfocada en talentos deportivos jóvenes de México centrados en el futbol, de acuerdo con Rommel Pacheco, quien estimó la participación de 200 mil participantes totales y 10 mil 500 equipos.
- Modalidad: 11 vs 11
- Categoría: 13, 14 y 15 años
- Rama: Femenil y varonil
- Inicio entre febrero y marzo | Gran final el 6 de junio en CU
3. Copa Paralímpica 2026
La Copa Paralímpica que pretende garantizar la inclusión al deporte a través del futbol adaptado, según se anunció este lunes en Conferencia Matutina.
- Modalidad: Fútbol para Ciegos
- Categoría: 13 a 22 años
- Rama: Femenil y Varonil (B1, B2 y B3)
- De junio a noviembre
4. Copa Barrio 2026
“La Copa de Barrio lleva el futbol a comunidades y a las colonias”, destacó Rommel Pacheco al momento de presentar los distintos torneos del Gobierno de México por el Mundial Social.
- Modalidad: 6 vs 6
- Categoría:
- 12 a 14 años
- 15 a 16 años
- 17 a 18 años
- Rama: Femenil y varonil
- De junio a noviembre
5. Copa Edad de Oro 2026
La Copa Edad de Oro promueve el envejecimiento activo y saludable, de acuerdo con Rommel Pacheco.
- Modalidad: Futbol caminado
- Categoría: +60 años
- Rama: Mixto
- De junio a noviembre
6. Copa Trabajadores 2026
Finalmente, se dio a conocer que la Copa Trabajadores pretende reconocer el derecho al deporte en los centros de trabajo.
- Modalidad: Trabajadores
- Categoría: A partir de 18 años
- Rama: Femenil y varonil
- De junio a noviembre
Cada una de las seis copas CONADE operan bajo un mismo esquema de etapas, que ordena la competencia desde el ámbito local hasta el cierre nacional. Todas ellas tienen sus respectivas adecuaciones según su población y formato.
Al igual que en la Copa Escolar, los seis torneos funcionarán de la siguiente manera:
- Etapas iniciales: Punto de arranque del sistema en escuelas, municipios, comunidades o centros de trabajo, según la copa.
- Etapa estatal: Clasificación a nivel entidad federativa.
- Etapa regional: Competencia entre estados por regiones del país.
- Etapa nacional: Máxima instancia competitiva de cada copa.
- Gran final: Culminación del proceso competitivo y máxima visibilidad
Para cada una de las seis copas CONADE, la final será en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México.
Finalmente, Rommel Pacheco informó que cada institución organiza sus eliminatorias internas, mientras que las bases y convocatorias se publicarán en el sitio oficial de CONADE.
Mundialitos IMSS 2026
Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), anunció este lunes el lanzamiento de convocatoria para los llamados “Mundialitos IMSS“.
1. Futsal Femenil
- Femenil (Categoría Sub-21)
- Eliminatorias estatales: Del 27 de febrero al 15 de marzo
- Fase regional: Del 20 al 22 de marzo
- Semifinales y Gran Final: 28 y 29 de marzo
2. Fútbol sin correr
- Varonil y femenil (Dos categorías: 50 a 59 años y 60 a 69 años)
- Eliminatorias Estatales: Del 27 de febrero al 13 de marzo
- Inauguración de eliminatorias: 27 de abril
- Gran final: 29 de abril
3. Fútbol IMSS T21
- Varonil y femenil (Adolescentes y adultos con Síndrome de Down)
- Cierre de convocatoria: 30 de enero
- Partido inaugural (semifinales): 28 de abril
- Gran Final: 29 de abril
4. Street Child United
- Varonil y femenil (Adolescentes de 14 a 17 años de 20 países)
- Inauguración: 5 de mayo
- Gran Final: 14 de mayo
Robledo precisó que los interesados pueden inscribir a sus equipos en los Mundialitos IMSS 2026 del 26 al 30 de enero en su Centro de Seguridad Social más cercano o a través del siguiente link.
