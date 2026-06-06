Corea es recibido a lo grande por la afición mexicana en Guadalajara

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Corea del Sur llega a Guadalajara | Captura

La selección de Corea del Sur ya se encuentra en Guadalajara. El conjunto asiático aterrizó la tarde de este viernes 5 de junio procedente de Estados Unidos, donde completó su preparación final antes del arranque de la Copa del Mundo. Con la mirada puesta en su debut del próximo jueves en el Estadio Akron, el equipo surcoreano inició oficialmente su concentración en territorio mexicano.

La llegada de la delegación despertó un notable entusiasmo entre los aficionados. Tanto seguidores mexicanos como integrantes de la comunidad coreana que reside en el país se dieron cita para recibir al equipo, que afronta el torneo después de cerrar su etapa de preparación con triunfos ante Trinidad y Tobago y El Salvador.

La mayor expectativa estuvo centrada en Son Heung-Min, principal referente de Corea del Sur. El atacante fue el último futbolista en bajar del autobús, momento que desató los aplausos y cánticos de los presentes. Varios aficionados aprovecharon la ocasión para mostrarle mensajes de bienvenida y apoyo escritos en coreano, convirtiendo su llegada en uno de los momentos más destacados de la jornada. LEE LA NOTA COMPLETA

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