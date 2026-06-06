Llega réplica de la Copa del Mundo a Iztapalapa; formará parte del Museo Yancuic

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Entre porras de “¡México, México, ra, ra, ra!”, fue recibida en Iztapalapa la réplica de la Copa del Mundo, uno de los símbolos más importantes del futbol internacional, durnate la mañana de este viernes.

La llegada del trofeo despertó el entusiasmo de niñas y niños que acudieron para conocer de cerca la pieza que la FIFA obsequió a la presidenta Claudia Sheinbaum y que, a partir de este día, formará parte del Museo Yancuic.

Niñas y niños viven la emoción mundialista

La emoción fue evidente entre los asistentes, Sofía, de siete años, describió la experiencia de estar cerca de la réplica como sentir “como si ganara la copa”.

Por su parte, Emiliano, de diez años, aseguró que se sentía “genial, como un jugador profesional” y, al ser cuestionado sobre quién ganará el Mundial, respondió: “Estoy entre Brasil o México”.

Rommel Pacheco destaca el valor simbólico del trofeo

Durante el evento, el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, explicó que se trata de una réplica exacta del trofeo que se entrega a los campeones del mundo desde 1971.

“Esta réplica que tienen aquí es la réplica exacta que del 71 a la fecha se entrega a los campeones de la Copa Mundial”, señaló.

Agregó que el equipo ganador conserva el trofeo durante un periodo antes de cederlo al siguiente campeón. A seis días del arranque del Mundial en el Estadio Ciudad de México, destacó que la copa representa “la simbología de entrega, de esfuerzo, de trabajo, de disciplina”.

Iztapalapa se prepara para vivir el Mundial

Las autoridades también recordaron que Iztapalapa contará con actividades para que la población viva el ambiente mundialista.

La alcaldesa, Aleida Alavez, informó que se han rehabilitado más de cien canchas deportivas en la demarcación y anunció la instalación de dos Fan Fest.

“Son más de cien canchas rehabilitadas en Iztapalapa para disfrutar de este deporte, para vivir plenamente el Mundial; sé que van a hacer aquí dos lugares fan fest en la Utopía Meyehualco y en la Central de Abasto”, indicó.

Con ello, la alcaldía busca acercar la fiesta del futbol a sus habitantes durante la justa internacional.

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