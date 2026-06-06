Alistan FIFA Fan Festival en Monterrey; transmisiones de partidos, conciertos y más actividades gratis

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Estará disponible durante todo el Mundial 2026. Foto: Cuartoscuro

Monterrey se prepara para el que será el principal punto de reunión para miles de aficionados durante el Mundial 2026.

El FIFA Fan Festival se llevará a cabo en el Parque Fundidora del 11 de junio al 19 de julio, periodo en el que se transmitirán los encuentros más importantes del torneo, incluyendo los partidos de la Selección Mexicana, las semifinales y la gran final.

Parque Fundidora se alista para recibir a los aficionados

Afuera, mejoras en banquetas, luminarias y jardineras, mientras que adentro del parque, stands, puntos de venta, vallas perimetrales, baños móviles, nuevas zonas de descanso habilitadas y hasta los cajeros automáticos están siendo reemplazados y su espacio, reacondicionado.

La zona del Fan Fest se mantiene bajo resguardo, restringiendo el acceso a los visitantes del Parque en lo que se levantan los escenarios y hasta que llegue el Mundial 2026.

Chayanne, Imagine Dragons y más artistas confirmados

La entrada general será gratuita y los asistentes podrán disfrutar de pantallas gigantes, zonas gastronómicas, activaciones de patrocinadores, espectáculos culturales y conciertos de artistas nacionales e internacionales.

De acuerdo con los organizadores, el recinto contará con dos escenarios principales. El primero será destinado a conciertos masivos y el segundo albergará actividades culturales, musicales y transmisiones deportivas durante prácticamente todos los días del Mundial.

Entre los artistas anunciados destacan:

Chayanne

Imagine Dragons

Grupo Firme

Enrique Iglesias

Aunque se espera la confirmación de más presentaciones conforme se acerque el arranque del torneo.

Preparan operativos de movilidad

Las autoridades también preparan operativos especiales de movilidad, con horarios extendidos en el transporte público y rutas de acceso hacia el Parque Fundidora para facilitar la llegada de visitantes locales, nacionales y extranjeros.

Aunque Monterrey albergará únicamente cuatro partidos de la Copa del Mundo, el FIFA Fan Festival permanecerá activo durante las cinco semanas de competencia, convirtiéndose en el evento mundialista más grande de la ciudad fuera de las actividades que se desarrollarán en el Estadio Monterrey.

Horarios del FIFA Fan Fest en el Parque Fundidora en Monterrey

Se espera que cientos de miles de aficionados visiten la ciudad durante el torneo, consolidando a Monterrey como una de las sedes más importantes del Mundial 2026.

Los horarios:

Hasta el momento, los organizadores han confirmado la presentación de Chayanne, el 13 de junio a las 21:00 horas; Imagine Dragons, el 21 de junio a las 20:00 horas; Grupo Firme, el 24 de junio a las 21:45 horas; y Enrique Iglesias, el 28 de junio a las 19:30 horas, como parte de la cartelera musical del FIFA Fan Festival Monterrey 2026.

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