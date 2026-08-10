Crisis en la FIFA: el futbol “no pertenece a ningún individuo”, alegan UEFA, Concacaf y AFC

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Gianni Infantino, actual presidente de FIFA Foto: AFP

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, volvió a quedar bajo fuego este lunes, cuando una carta conjunta de tres confederaciones, UEFA, CONCACAF y AFC, subraya que el futbol “no pertenece a ningún individuo”.

En dicho documento, firmado en conjunto, puntualizan que “El liderazgo en el futbol no es una posesión. No se trata de conservar, o exigir, el poder para uno mismo”.

An open letter to the football family from AFC, CONCACAF and UEFA: ⬇️https://t.co/8sjedkOyJA pic.twitter.com/OvskyoggYv — UEFA (@UEFA) August 10, 2026

Rechazo a la propuesta de Infantino divide a las confederaciones

La propuesta de Infantino de crear FIFA Forward Enterprise fue rechazada principalmente por la confederación europea UEFA, así como por Asia (AFC) y Norteamérica (Concacaf).

Tras esta desaprobación fue que Gianni Infantino decidió dar marcha atrás, asegurando que los procesos de comunicación al intentar implementar esta empresa destinada a la explotación comercial del futbol fueron equivocados.

Pero, para las confederaciones continentales que cuestionan el liderazgo de Infantino, no se trató de un problema en la comunicación, sino de faltas de criterio, se puede leer en la carta conjunta:

“No se reconoció que la propuesta en sí misma era intrínsecamente errónea. Sigue sin reconocerse que intentar vender una participación en la Copa Mundial de la FIFA fue un grave error de juicio, no sólo un fallo de procedimiento, sino una traición fundamental a la confianza depositada en las mismas instituciones a las que la FIFA está destinada a servir”.

División previo a la posible reelección de Infantino

Gianni Infantino ha sido el dirigente de la FIFA desde 2016, y el próximo 2027 las confederaciones deberán votar para elegir a su nuevo presidente, o una posible reelección.

UEFA, Concacaf y AFC han dado a conocer su postura: “Cuando la confianza se rompe a través del engaño, cuando un individuo se sitúa por encima del colectivo que le confió la autoridad, ese deber ha sido abandonado”.

La carta no fue firmada por la confederación africana CAF, ni porConmebol, que representa a Sudamérica, tampoco por la OFC de Oceanía.

Asimismo, la propia FIFA lanzó un comunicado en el que admiten errores en los procesos realizados para la implementación del proyecto comercial, pero puntualizan que no se permitirá que se realicen acusaciones falsas contra su presidente o el propio organismo

“Quienes no cuentan con el apoyo de las federaciones miembro de la FIFA no deberían intentar conseguir, mediante acusaciones, insinuaciones o información errónea, lo que no pueden conseguir a través de los procesos democráticos establecidos por la FIFA”. FIFA

Esto podría ser una respuesta a la publicación hecha por el medio The Telegraph, que, sin citar fuentes, señaló a Infantino de haber utilizado su poder como secretario de UEFA de 2009 a 2016 para, presuntamente, ascender a una empleada con quien mantenía una relación.

La carta de las tres confederaciones cierra con el señalamiento de que “Hay silencio donde debería haber responsabilidades, distancia donde debería haber transparencia. No son las cualidades que el futbol merece encontrar en su liderazgo”, firmado por los presidentes y secretarios generales de las tres confederaciones.

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