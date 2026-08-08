Gianni Infantino rechaza acusaciones sobre presunto romance y favoritismo en la UEFA

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Gianni Infantino niega acusaciones. Foto: AFP

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, negó categóricamente las acusaciones publicadas por el diario británico The Telegraph, que señalan que durante su etapa como secretario general de la UEFA habría mantenido una relación íntima con una empleada del organismo y utilizado su influencia para favorecer su ascenso.

De acuerdo con el reporte, Infantino, quien ocupó el cargo de secretario general de la UEFA entre 2009 y 2016, también habría autorizado un pago de una suma de seis cifras a la trabajadora cuando dejó el organismo, además de cubrir el costo de un curso de MBA en una escuela de negocios local, por un valor aproximado de 45 mil libras esterlinas, unos 60 mil 700 dólares.

The Telegraph no identificó a sus fuentes para estas acusaciones.

¿Qué respondió Infantino a las acusaciones?

Según declaraciones citadas por el periódico británico, un portavoz de la FIFA aseguró que Infantino “niega rotundamente estas acusaciones” y las calificó como “categóricamente falsas”.

La FIFA también rechazó cualquier insinuación de que el actual presidente del organismo haya incurrido en una conducta inapropiada o violado los estatutos y reglamentos.

“Ningún empleado de la UEFA ni de la FIFA ha presentado jamás una queja sobre el comportamiento de Infantino porque nunca hubo ningún incidente en el que estuviera involucrado”, afirmó el portavoz, según The Telegraph.

Infantino está casado desde 2001 y actualmente se prepara para buscar la reelección como presidente de la FIFA.

¿Qué dijo la UEFA sobre el pago a la empleada?

Consultada por la AFP, la UEFA confirmó que en aquel momento realizó un pago a la persona señalada en el reporte por su salida del organismo, además de cubrir las tasas de un curso de MBA en una escuela de negocios local.

Sin embargo, el organismo europeo negó que se tratara de un pago fuera de las reglas vigentes en ese momento.

La UEFA señaló que la compensación “se ajustaba a la normativa vigente para el personal que se marchaba en aquel momento” y precisó que dichas reglas “se han endurecido desde 2016″.

La UEFA no confirmó las acusaciones relacionadas con una supuesta relación entre Infantino y la empleada ni el supuesto favoritismo en su ascenso.

Infantino enfrenta una semana de críticas

Las acusaciones se conocen en un momento especialmente complicado para Gianni Infantino, quien ha enfrentado fuertes críticas por el fallido plan de inversión privada de la FIFA.

A finales de julio, el organismo anunció una iniciativa para permitir inversiones privadas minoritarias en una filial encargada de gestionar derechos comerciales y eventos.

El proyecto generó oposición dentro del futbol internacional y finalmente fue abandonado.

La UEFA, en particular, ha incrementado la presión sobre Infantino, el organismo rector del futbol europeo reiteró esta semana su amenaza de boicotear futuras Copas del Mundo, al considerar insuficiente el retiro del polémico proyecto.

Infantino, quien busca mantenerse al frente de la FIFA, tendrá que enfrentar estas tensiones de cara al proceso de reelección previsto para marzo de 2027.

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