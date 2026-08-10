México gana a Estados Unidos la final del Premundial Sub-20 Concacaf 2026

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México derrota en la final sub-20 a Estados Unidos Foto: Reuters

La Selección Mexicana logró coronarse en el torneo Sub-20 Concacaf 2026 al ganar 2 a 0 a la escuadra estadounidense con dos goles de Cristóbal Alfaro.

Cabe señalar que México ya había asegurado su pase al Mundial Sub-20, así como su participación en los Juegos Olímpicos, sin tener que ganar el torneo.

México, campeón del torneo Sub-20 de Concacaf

La selección mexicana llegaba a la final del torneo Sub-20 Concacaf 2026 ya clasificada al Mundial de la categoría y a los Juegos Olímpicos, pues la escuadra de Estados Unidos ya contaba con su boleto por ser anfitrión de las Olimpiadas.

Pero el cuadro mexicano no bajó los brazos y desde el pitido inicial fue a buscar el partido, aunque el cuadro de las barras y las estrellas también buscaba coronarse en el torneo que se jugaba en el Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca.

Aunque el encuentro estuvo parejo, fue al minuto 27 que, tras un centro, Cristóbal Alfaro remató un balón que terminó en un gol, a pesar de los esfuerzos de la zaga estadounidense.

El partido continuaba con la selección de Estados Unidos buscando el empate, pero un mal control de Chris Applewhite fue aprovechado por Hugo Camberos, quien robó el balón y recibió falta del zaguero.

El árbitro sacó tarjeta amarilla, pero tras una revisión del VAR consideró que era ocasión manifiesta de gol y terminó dejando a la selección estadounidense con 10 jugadores al final del primer tiempo.

Ya en el segundo tiempo, el partido se había complicado para el equipo de las barras y las estrellas, pero un centro, nuevamente aprovechado por Cristóbal Alfaro, puso el 2 a 0 definitivo.

Cabe señalar que en el desarrollo del segundo tiempo hubo opciones de gol para ambos equipos. Aunque el cuadro azteca estuvo más cerca, el marcador ya no se movió y México se proclamó campeón del torneo.

Ahora la selección jugará el Mundial Sub-20 que se lleva a cabo en Azerbaiyán y Uzbekistán, mientras que los Juegos Olímpicos se desarrollarán en la Ciudad de Los Ángeles en 2028.

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