Sigue a Donovan Carrillo y a los mexicanos en la inauguración de Milano Cortina 2026: fecha y hora

Todo sobre la inauguración de Milano-Cortina 2026. Foto: AFP

La cuenta regresiva para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 ya comenzó, la justa deportiva reunirá a los mejores atletas de disciplinas invernales y arrancará oficialmente con una ceremonia de inauguración que promete ser histórica, al tratarse de unos Juegos con sedes compartidas entre distintas ciudades de Italia.

La ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno se llevará a cabo el viernes 6 de febrero de 2026, el evento marcará el inicio oficial de la competencia, que se desarrollará hasta el 22 de febrero de 2026.

A diferencia de ediciones anteriores, la inauguración se realizará en el Estadio San Siro, en Milán, uno de los recintos deportivos más emblemáticos de Italia. La elección de esta sede responde al carácter especial de Milano Cortina 2026, unos Juegos que se celebrarán de manera descentralizada entre Milán, Cortina d’Ampezzo y otras sedes alpinas.

Durante la ceremonia se espera el tradicional desfile de las delegaciones, espectáculos artísticos y el encendido del pebetero olímpico, acto simbólico que da inicio a las competencias.

Milano Cortina 2026 será una edición especial al celebrarse bajo un modelo de sedes múltiples, con competencias distribuidas en distintas regiones de Italia. Mientras Milán fungirá como el eje urbano y escenario de la ceremonia inaugural, Cortina d’Ampezzo y otras sedes alpinas albergarán las pruebas de nieve, aprovechando la infraestructura existente y los paisajes naturales de los Alpes italianos, en línea con la estrategia del Comité Olímpico Internacional de realizar Juegos más sostenibles.

¿A qué hora es la inauguración?

La inauguración está programada para realizarse por la tarde en Italia, lo que significa que en México la transmisión podrá seguirse a las 13 horas del viernes 6 de febrero, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

En México y gran parte de Latinoamérica, la inauguración de Milano Cortina 2026 podrá verse a través de Claro Sports, cadena que cuenta con los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos de Invierno en la región.

Claro Sports ofrecerá cobertura de la ceremonia inaugural, así como de las distintas competencias a lo largo de los Juegos, tanto en televisión como en sus plataformas digitales, con transmisiones en vivo y contenidos especiales.

La delegación mexicana para Milano Cortina 2026 estará integrada por cinco atletas, una de las más numerosas en la historia reciente del país en Juegos de Invierno, repartidos en tres disciplinas distintas: patinaje artístico, esquí alpino y esquí de fondo.

Encabezando al equipo está Donovan Carrillo, el patinador artístico que regresa a sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno tras su histórica participación en Beijing 2022. A su lado compiten Sarah Schleper y su hijo Lasse Gaxiola en esquí alpino, marcando un hecho poco común al tener a una madre y un hijo representando al país en la misma justa. En esquí de fondo están Regina Martínez, que será la primera mujer mexicana en esta prueba en unos Juegos de Invierno, y Allan Corona, completando la representación nacional en pruebas de resistencia sobre nieve.

Milano Cortina 2026 será la tercera ocasión en la que Italia organiza unos Juegos Olímpicos de Invierno, después de Cortina d’Ampezzo 1956 y Turín 2006. La edición 2026 destaca por su modelo de sedes múltiples y por combinar grandes ciudades con escenarios naturales de los Alpes italianos.

Con la ceremonia inaugural, el mundo del deporte dará la bienvenida a dos semanas de competencia, emoción y momentos memorables sobre hielo y nieve.

