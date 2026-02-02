De campeones olímpicos a la quiebra: los casos más impactantes de atletas en apuros financieros

GENERANDO AUDIO...

Atletas olímpicos tuvieron que vender medallas. Foto: AFP

Los atletas olímpicos deben mantener una fuerte dedicación al deporte para lograr subir al medallero o incluso solo llegar a unos Juegos Olímpicos; sin embargo, después de su etapa como deportistas, algunos se enfrentan a la pérdida de posibilidades de manutención económica y patrocinios esenciales para su vida, por lo que se ven en la necesidad de vender medallas o incluso buscar trabajos alternos.

El medio New York Post recopiló algunos de los casos más impactantes de atletas olímpicos que han tenido que deshacerse de sus preseas y recurrir a otras alternativas para sobrevivir.

Atletas olímpicos con problemas financieros

Uno de los casos fue el de Ryan Lochte, nadador con seis medallas olímpicas de oro, tres de plata y tres de bronce. Declaró a la CNBC que pasó de ganar más de un millón de dólares al año a solo 75 mil dólares en el mismo periodo.

También enfrentó un problema personal tras su divorcio en 2025, cuando reveló a la televisora que tenía deudas por casi 270 mil dólares. A los 41 años vendió tres de sus medallas de oro por un monto superior a 385 mil dólares y defendió su decisión en redes sociales al señalar que no nadó “por las medallas”.

Un caso similar fue el del saltador olímpico Greg Louganis, quien tuvo que vender dos medallas de oro y una de plata por 437 mil dólares, además de su casa, debido a la falta de fondos. Posteriormente, anunció que se tuvo que mudar a Panamá tras una mala gestión financiera.

Debi Thomas, quien ganó el bronce en patinaje artístico en 1988, además de su carrera deportiva estudió medicina en Northwestern y se especializó como cirujana ortopédica. Tras problemas personales, para 2015 terminó viviendo en una caravana infestada de insectos, sin su medalla y sin licencia médica.

Mark Wells, jugador olímpico de hockey de Estados Unidos, vendió su medalla de oro en 2010 por 40 mil dólares por motivos médicos. Ese mismo año, el comprador la subastó por 310 mil dólares.

Mary Lou Retton, gimnasta quien ganó el oro a los 16 años en 1984, padeció un tipo extraño de neumonía y no contaba con seguro médico, por lo que sus hijas organizaron una recaudación de fondos que superó los 459 mil dólares.

Rulon Gardner, luchador olímpico que en el año 2000 derrotó al invicto Aleksandr “El Oso Ruso” Karelin, logró el oro en un combate que fue denominado como “el milagro en el tatami”. Sin embargo, el atleta aseguró que no contó con grandes patrocinios, por lo que la paga no fue proporcional a su logro.

Llegó a tener patrocinios de 5 mil dólares, pero acumuló una deuda de 70 mil dólares, en parte relacionada con gastos deportivos. Aunque logró negociar para saldarla, en 2012 se declaró en quiebra. “Tenía un préstamo enorme y me estaban presionando para que lo pagara”, declaró al New York Post.

Oksana Baiul, medallista de oro olímpica en 1994, se vio obligada a vender su mansión de 1.2 millones de dólares en Luisiana. Se informó que la patinadora artística declaró que “no podía ganarse la vida” y, en medio de su divorcio, perdió la custodia de su hija.

Dorothy Hamill, ganadora del oro en patinaje artístico en 1976, realizó una mala inversión con la compra de Ice Capades y, para 1996, se declaró en bancarrota, un año después de divorciarse de su esposo.

Trabajos secundarios para saldar las cuentas de los atletas olímpicos

Los altos costos de ser deportista de alto rendimiento han obligado a muchos atletas a buscar otras opciones de financiamiento. Algunos cuentan con un trabajo alterno, como la lanzadora de bala Jessica Ramsey, de 34 años.

Ramsey ganó el bronce en los Juegos Panamericanos 2019 y planea competir en los Juegos Olímpicos de 2028. “Si no te sucede, ¿a qué recurres?… Algunas personas caen en depresión porque no saben quiénes son fuera del deporte”, declaró al New York Post.

Otro caso es el de Lisa Marie Buckwitz, deportista alemana de bobsleigh y participante en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, quien recurrió a abrir una cuenta en OnlyFans para financiar su carrera deportiva.

A un medio de su país, Buckwitz señaló que ingresar a la plataforma fue “lo mejor que me pudo haber pasado”.

Tanto Jessica Ramsey como Lisa Marie Buckwitz tuvieron que buscar trabajos alternos para sostener su carrera deportiva, con la esperanza de posicionarse en futuros Juegos Olímpicos, cada una en su respectiva disciplina.

