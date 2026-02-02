Donovan Carrillo ya se encuentra en la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

GENERANDO AUDIO...

Donovan Carrillo ya se encuentra en la sede de Milano Cortina 2026. Foto: AFP

Donovan Carrillo, deportista de patinaje artístico y abanderado de México, ya se encuentra en la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, informó el Comité Olímpico Mexicano.

A través de un mensaje, el organismo confirmó el arribo del atleta a Italia.

“Donovan Carrillo ya está en la sede olímpica. Con el corazón firme, la mirada al frente y el sueño intacto, listo para escribir la segunda parte de su historia en Milano Cortina 2026”. COM México

La delegación mexicana competirá en tres disciplinas, con un total de cinco atletas especializados, con la expectativa de lograr una destacada actuación y posicionarse en el medallero.

Los inicios de Donovan Carrillo y su trabajo para seguir en el deporte

Donovan Carrillo, especialista en patinaje artístico, comenzó su formación deportiva en Guadalajara, Jalisco, bajo la guía del entrenador Gregorio Martínez, cuando tenía ocho años de edad. Tras el cierre de la pista donde entrenaban, ambos se trasladaron a León, Guanajuato, donde continuaron su preparación en una pista de uso recreativo y sin medidas oficiales.

Ese proceso lo llevó a competir en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, un logro que marcó un punto de inflexión en su carrera deportiva.

Posteriormente, debido a una lesión en el tobillo, Carrillo fue sometido a una cirugía. A pesar de ello, decidió continuar con su carrera y en 2023 se mudó a Canadá para entrenar con Jonathan Mills.

En una entrevista con Olympics, el patinador explicó que en México se sentía limitado, por lo que optó por realizar cambios en su preparación.

“En México todo mi motivante era mi fuerza mental y aquí (en Canadá) el nivel deportivo que veo es promedio para las sesiones en las que entreno y ver que el de al lado logra algo, me motiva; así esté cansado, me siento motivado para intentarlo y buscar lograrlo…”, detalló.

¿Quiénes son los otros representantes de México en Milano Cortina 2026?

Sarah Schleper, una de las personas abanderadas mexicanas que participará en esquí alpino y disputará en Italia sus séptimos Juegos Olímpicos de Invierno. La atleta hizo historia en Beijing 2022 al convertirse en la primera esquiadora alpina en competir en seis ediciones olímpicas.

Lasse Gaxiola es el último atleta en integrarse a la delegación mexicana. Un dato relevante es que Sarah Schleper es su madre, por lo que ambos competirán en la misma justa olímpica.

Está enfocado en el esquí alpino con apenas tiene 17 años, pero llega con un proceso formativo en nieve y de competencia internacional en categorías juveniles, además de la tarea de adaptarse al salto de exigencia que implica el entorno olímpico.

Allan Corona representará a México en cross country varonil 10 kilómetros. El atleta buscará ejecutar su estrategia de carrera con orden y cerrar con un tiempo que le permita proyectar su siguiente ciclo deportivo.

Regina Martínez competirá en cross country femenil 10 kilómetros y aspira a convertirse en una atleta histórica para México en el esquí de fondo. Además de su carrera deportiva, estudió medicina y ha destacado por su gusto por la adrenalina y los retos intensos. Practicó futbol desde los ocho años hasta su etapa universitaria, donde jugó en las fuerzas básicas femeniles de los Pumas de la UNAM.

¿Cuándo y dónde ver en vivo los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026?

En México y en 16 países de Latinoamérica, los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 podrán seguirse en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, que ofrecerá cobertura completa de la Ceremonia de Inauguración, competencias, Clausura y contenidos especiales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento