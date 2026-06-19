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¡De líder! México se impone a Corea del Sur y apunta a la siguiente ronda del Mundial

| 21:00 | Daniela Galindo Rodríguez | Claro Sports
¡De líder! México se impone a Corea del Sur y apunta a la siguiente ronda del Mundial
México vence a Corea del Sur | Imago 7

La selección mexicana de fútbol vivió una noche de mariachi, tequila y liderato en Guadalajara. Con un solitario gol de Luis Romo al minuto 50, México se impuso 1-0 a Corea del Sur en la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial 2026, resultado con el que asegura su boleto a los dieciseisavos de final como líder de grupo. El Tricolor también firma continuar jugando en el Estadio Azteca al menos hasta la fase de 32 selecciones.

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