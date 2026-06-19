Resultados completos del Mundial 2026, hoy jueves 18 de junio

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Resultados del Mundial 2026 de este jueves 18 de junio. Foto: AFP

El Mundial 2026 continua su camino lleno de sorpresas este jueves 18 de junio, te decimos los resultados de la jornada correspondiente a este día donde habrá partidos representativos entre algunas de las selecciones favoritas como México, Corea del Sur, Chequia, Canadá, entre otros.

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Chequia vs Sudáfrica

Chequia vs Sudáfrica. Foto: AFP

La jornada de este jueves inició a las 10:00 horas cuando los “Leones Checos” y los “Bafana Bafana”, se enfrentaron en Estados Unidos.

Se trató del tercer encuentro del Grupo A, donde Chequia abrió el marcador gracias a una jugada iniciada por el delantero Patrik Schick, quien envió un pase que recibió Michal Sadílek, que logró definir dentro del área chica.

Sudáfrica no dejó las cosas así y comenzó a presionar con múltiples intentos para buscar el empate; sin embargo, Chequia mostró sus armas y generó peligrosos contragolpes cerca de la portería defendida por Ronwen Williams.

Fue hasta la segunda mitad cuando se marcó una mano dentro del área de Chequia.

Teboho Mokoena cobró desde el manchón penal y venció al guardameta Matěj Kovář, dejando el marcador empatado 1-1 al final del encuentro.

Suiza vs Bosnia y Herzegovina

Suiza Vs Bosnia y Herzegovina. Foto: AFP

El primer tiempo del compromiso fue muy disputado entre ambas escuadras, y ninguna logró marcar un gol que rompiera el empate.

Sin embargo, las cosas cambiaron en la recta final del segundo tiempo, cuando Suiza intensificó la presión en busca del gol. Fue hasta el minuto 74 cuando Manzambi conectó una volea para anotar el primer tanto del encuentro.

Para Bosnia y Herzegovina, el panorama se complicó cuando Muharemovic fue expulsado al minuto 80, justo antes de ingresar al área.

Impulsada por la ventaja numérica, Suiza volvió a marcar al minuto 84. Rubin Vargas disparó desde la izquierda y consiguió el segundo gol.

Los últimos minutos fueron intensos, pues al minuto 90, Manzambi volvió a aparecer para sentenciar el encuentro con otro tanto.

Bosnia y Herzegovina descontó al minuto 93 y logró marcar el gol de la honra.

Cuando parecía que el partido había terminado, al minuto 96 se marcó un penalti a favor de Suiza, que Granit Xhaka cobró de manera efectiva para enviar el balón al fondo de la red.

El resultado final fue Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina.

Canadá vs Qatar

Canadá vs Qatar. Foto: AFP

Este encuentro fue uno de los más sorpresivos del Mundial 2026, ya que significó la primera victoria de Canadá en un partido inaugural dentro de una Copa del Mundo.

El equipo de la Hoja de Maple dominó de principio a fin, atacando constantemente a la escuadra asiática.

Al minuto 16, los canadienses encontraron espacios por el sector derecho. La jugada terminó con un disparo dentro del área que fue rechazado por el portero, pero Cyle Larin aprovechó el rebote para abrir el marcador.

Al minuto 29, un disparo de larga distancia rebotó en la defensa y dejó el balón servido para Jonathan David, quien no lo pensó dos veces y, sin dejarlo caer, lo mandó al fondo de las redes con un potente disparo para el segundo tanto.

La fiesta de goles continuó al minuto 49. Tras una jugada por la banda derecha y un servicio al área, el delantero remató entre varios empujones. Aunque el portero intentó detener el balón, este quedó suelto dentro del área chica y Jonathan David aprovechó para firmar su doblete.

El minuto 52 quedó marcado por una preocupante lesión en la pierna izquierda de Ismaël Koné, quien tuvo que abandonar el partido para recibir atención médica inmediata.

Al minuto 63, Canadá volvió a marcar gracias a Nathan Saliba, quien anotó en una jugada a balón parado y dedicó el gol a Ismaël Koné, formando un ocho con las manos.

Para cerrar la goleada, el recién ingresado Jacob Shaffelburg disparó hacia la portería al minuto 77. Sin embargo, sin presión alguna, Mohamed Manai desvió el balón en su intento por despejarlo y terminó marcando un autogol.

Al final, Canadá se impuso por 5-0 sobre Qatar en un encuentro que dominó de principio a fin.

México vs Corea del Sur

México mete gol a Corea del SurFoto: AFP

El partido entre México y Corea del Sur se mostró bastante reñido desde el inicio del juego, con llegadas por parte de ambas escuadras.

México metió gol al minuto 50, producto de un error del portero Kim Seunggyu que dejó viva la pelota en el área chica, momento que aprovechó Luis Romo para empujar el balón al fondo de la red.

¡GOOOOOOOOOOOOL de MÉXICO!



Error del portero surcoreano que aprovecha Romo para poner en ventaja al Tri. pic.twitter.com/iZbRfeICPW — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 19, 2026

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