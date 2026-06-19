México se adelanta en el marcador 1-0 contra Corea: afición, emociones y los momentos clave del partido

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Foto: AFP

México enfrenta a República de Corea este jueves 18 de junio en Guadalajara, Jalisco, en su segundo partido de la fase de grupos del Mundial 2026, un duelo que ha dejado emociones, momentos clave y una fiesta de color dentro y fuera de la cancha.

En Unotv.com te contamos cuáles fueron los momentos clave del México vs Corea entre la afición y las emociones que se vivieron en el encuentro de la Selección Mexicana.

¡Gol! Romo abrió el marcador en el México vs Corea

Tras un error garrafal del portero Seung-gyu, que dejó el balón dentro del área, Luis Romo apareció para disparar y abrir el marcador en el Estadio Guadalajara al minuto 50.

¡GOOOOOOOOOOOOL de MÉXICO!



Error del portero surcoreano que aprovecha Romo para poner en ventaja al Tri. pic.twitter.com/iZbRfeICPW — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 19, 2026

Edson Álvarez salva a México sobre la línea

Uno de los momentos más espectaculares del partido llegó al minuto 16 cuando Corea del Sur estuvo a centímetros de abrir el marcador. Son Heung-min aprovechó un espacio en el área mexicana, se filtró con velocidad y definió con gran calidad mediante una vaselina que parecía dejar sin opciones al arquero.

Cuando el balón ya se encaminaba a la portería, apareció Edson Álvarez para evitar el gol. El capitán mexicano reaccionó sobre la línea y despejó la pelota con una espectacular chilena defensiva que provocó la ovación inmediata de los aficionados.

La intervención del jugador del West Ham mantuvo el empate y se convirtió en una de las jugadas más destacadas del encuentro, además de desatar la euforia entre los miles de aficionados presentes en el Estadio Guadalajara.

¡EL CAPITÁAAAAAAN! 🔥🇲🇽😨



Edson Álvarez demuestra sus grandes rasgos defensivos al salvar el primer gol de Corea EN LA LÍNEA 😮‍💨



📸: @alejandrasua pic.twitter.com/Wx7CEpir6X — Claro Sports (@ClaroSports) June 19, 2026

¡La pasión de la afición se desbordó en Guadalajara!

Luego de que las autoridades locales anunciaran que el Fan Fest de Guadalajara alcanzó su máxima capacidad, decenas de aficionados irrumpieron en los accesos para no perderse el partido de la Selección Mexicana.

¡Fan Fest de CDMX a reventar!

Así como en Guadalajara, la pasión por el México vs Corea no se quedó atrás en el Fan Fest de Ciudad de México, donde la plancha del Zócalo capitalino lució repleta.

Ante la alta afluencia, autoridades capitalinas recomendaron a los aficionados optar por otros puntos de transmisión ubicados en las inmediaciones del Centro Histórico.

El Himno Nacional Mexicano retumbó en Guadalajara

Con las gradas repletas de playeras verdes, uno de los momentos más intensos del encuentro fue cuando la afición entonó el Himno Nacional Mexicano.

Con esto,la afición mexicana se hizo sentir minutos antes de que comenzara a rodar el balón en el Estadio Guadalajara.

IMPRESIONANTE el himno nacional mexicano desde Guadalajara. Muchísimo mejor así que con Alejandro Fernández pic.twitter.com/t1MMOgXfy0 — Martín del Palacio (@martindelp) June 19, 2026

El “Cielito lindo” en el Estadio Ciudad de México

Uno de los momentos que no pueden faltar en los partidos de la Selección Mexicana es cuando la afición corea el famoso “Cielito lindo”.

Tras el gol de México, los presentes comenzaron a cantar esta canción que, a lo largo de los años, se ha convertido en un himno del futbol mexicano.

Se escucha el Cielito Lindo en el Estadio Guadalajara pic.twitter.com/FJHzuLneCo — Raúl Luna (@LunaRaul01) June 19, 2026

¡Las personalidades apoyando al Tricolor!

El segundo partido de la Selección Mexicana en el Mundial de 2026 también reunió a distintas celebridades del medio artístico y deportivo.

Entre ellas estuvieron Mikel Arriola, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol; Amaury Vergara, presidente y director General de Grupo Omnilife y del Club Deportivo Guadalajara; así como el cantante Alejandro Fernández; el empresario Emilio Azcárraga y hasta el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez.

Mexicanos y coreanos, unidos por el Mundial 2026

El color y ambiente entre ambas aficiones también se vivió en las afueras del estadio, donde aficionados de México y Corea del Sur protagonizaron una colorida celebración.

Entre música, bailes, banderas y muestras de convivencia, seguidores de ambas selecciones olvidaron por algún momento la rivalidad y demostraron que el futbol también une culturas dentro y fuera de la cancha.

Maná reúne a 170 mil personas en La Minerva y enciende la fiesta mundialista

Previo al partido, durante la noche de este miércoles, la banda jalisciense dio un concierto gratuito en la Glorieta de la Minerva, uno de los sitios más icónicos de Guadalajara.

Según cifras oficiales, Maná reunió a más de 170 mil personas, que desde horas antes, se congregaron en este punto de en el marco del México vs Corea.

La presentación formó parte de las actividades de Vibra Jalisco, iniciativa cultural y turística que busca convertir a la capital jalisciense en uno de los principales puntos de encuentro para los aficionados que siguen la justa mundialista.

El Gangnam Style masivo en el Fan Fest de Guadalajara

La presencia de cientos de coreanos en la capital del estado de Jalisco ha dado mucho de qué hablar, ya que se les ha visto conviviendo con fans mexicanos en distintas actividades, además de festejar la victoria frente a Chequia.

Como fruto de esta unión, desde hace algunos días, se organizó bailar un Gangnam Style masivo y así, recrear la famosa coreografía del cantante surcoreano PSY en el Fan Fest de Guadalajara.

Como mencionó la convocatoria en redes sociales, el objetivo es reunir a la comunidad mexicana y extranjera para lograr “un momento festivo y viral” durante la transmisión del partido.

Aunque varias publicaciones señalaron que la coreografía se realizaría a cabo al medio tiempo del partido, aunque algunos aficionados comenzaron a bailar antes del encuentro.

Falta una hora para el México vs. Corea y las dos aficiones decidieron que la mejor previa era un 'Gangnam Style' masivo. 🐎🔥#ElMundialEsNuestro, disfrútalo por #Televisa y #ViX ⚽🔥 #Original #MisiónMundialista #V pic.twitter.com/4BvSYKfyc8 — Las Estrellas (@Canal_Estrellas) June 18, 2026

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