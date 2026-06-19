¡Siguen festejos! Se llena el Ángel de la Independencia y La Minerva tras victoria de México en el Mundial 2026

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Celebración por la victoria de la Selección Mexicana en Reforma. Foto: AFP

Las celebraciones por el triunfo de la Selección Mexicana, que se impuso 1-0 ante Corea del Sur continúan este jueves 18 de junio en puntos emblemáticos del país como el Ángel de la Independencia, en la CDMX, y la glorieta de la Minerva, en Guadalajara.

El conjunto mexicano enfrentó a la selección surcoreana en el Estadio Akron, en Jalisco, como parte de la fase de grupos del Mundial 2026, donde consiguió su segunda victoria del torneo, luego de imponerse 2-0 a Sudáfrica el pasado 11 de junio en el partido inaugural.

El Ángel de la Independencia cuenta con un lleno total en su periferia, la gente reunida sigue festejando con espuma y confeti.

Afición celebra en el Ángel de la Independencia. Foto: AFP

Familias completas, jóvenes y niños se congregaron sin importarles la lluvia en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México para celebrar el emotivo momento que coloca a México como líder del Grupo A, con seis puntos a su favor.

La fiesta en el Ángel de la Independencia por el triunfo de México en el #mundialdefútbol2026 pic.twitter.com/9AhHQP2RIw — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) June 19, 2026

La fiesta mundialista se llenó de algarabía con miles de seguidores que ahora esperan con mayor tranquilidad el último encuentro de esta fase contra Chequia, el próximo miércoles 24 de junio a las 19:00 horas.

🙌⚽ El Ángel de la Independencia se tiñe de verde, blanco y rojo. Cientos de aficionados siguen atentos el duelo entre México y Corea del Sur, listos para celebrar una posible victoria del equipo dirigido por Javier Aguirre. 🇲🇽🎉#CDMX pic.twitter.com/bhEvkqgHkf — Webcams de México (@webcamsdemexico) June 19, 2026

Celebración en Guadalajara

Al ritmo de Caballo Dorado, mexicanos y extranjeros bailaron en la glorieta de La Minerva, en Guadalajara.

🙌⚽ ¡La La Minerva se llena de pasión, cánticos y emoción. Todo está listo para una noche inolvidable de fútbol y celebración! 🔥🎊#México #Guadalajara pic.twitter.com/P5DpZf3eU7 — Webcams de México (@webcamsdemexico) June 19, 2026

La capital tapatía se pintó de verde, blanco y rojo para celebrar a su selección a pesar de los disturbios registrados por la tarde, el Fan Fest tuvo un lleno total.

¡LA MINERVA ESTALLÓ DE EMOCIÓN!🌟🇲🇽



Así se vivió el gol de México desde el Fan Fest de Guadalajara, donde miles de aficionados reunidos en La Minerva celebraron con todo la anotación del Tri ante Corea del Sur. 😮‍💨



📹: @Ramiro_Escoto pic.twitter.com/HshJFvJg06 — Claro Sports (@ClaroSports) June 19, 2026

Algunos cumplieron con reunirse para bailar el ya tradicional Gangnam Style de Psy en Fan Fest Guadalajara que también se realizó de manera previa al encuentro.

Otros tomaron tequila, lanzaron sombreros de charro y cantaron el “Cielito Lindo” abrazados en comunidad para festejar el gol de México.

🇲🇽🔥 ¡Se desata la locura en #México!



El Tri ya toma ventaja y la afición explota de emoción. ⚽️🎉 #VamosMéxico pic.twitter.com/c0sGYzwG8a — Webcams de México (@webcamsdemexico) June 19, 2026

Restaurantes, bares y cantinas se llenaron de aficionados nacionales y extranjeros que comparten el júbilo mundialista y que lo demuestran con euforia.

No solo en el Ángel y La Minerva, los festejos también resonaron en otras partes

El Fan Fest del Zócalo capitalino tuvo un lleno total, este lugar fue uno de los que más ruido hizo al momento del gol de la selección azteca, pues con paraguas e impermeables celebraron el tanto.

🎉⚽️ ¡Explota el grito de gol! 🇲🇽#México pega primero y ya lo celebran los aficionados reunidos en el #Zócalo. 🔥🙌 pic.twitter.com/ldhYQfO4En — Webcams de México (@webcamsdemexico) June 19, 2026

Campo Marte fue otro de los centros de reunión donde se celebró el gol del triunfo.

El Fan Fest de Monterrey fue uno de los que más celebraron el triunfo de la Selección Mexicana, saltando y gritando de moción.

¡MONTERREY EXPLOTÓ CON EL GOL DEL TRI!🤩🇲🇽



El #FanFest en Monterrey se convirtió en una auténtica locura cuando cayó el gol de México ante Corea del Sur🔥 pic.twitter.com/3opiFJ03xd — Claro Sports (@ClaroSports) June 19, 2026

Incluso hubo festejos para México en el Fan Fest de Dallas donde se registró el ingresó de más de 20 mil asistentes.

¡TODOS QUIEREN VER A LA SELECCIÓN! 😨🔥🇲🇽



El #FanFest en Dallas registró a más de 20,000 asistentes para ver el partido entre México y Corea del Sur del #Mundial 💥



📹: @javialonsordz pic.twitter.com/6J65j22yAi — Claro Sports (@ClaroSports) June 19, 2026

SSC de CDMX pide precaución ante festejos por la victoria de la Selección Mexicana

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través del Centro de Orientación Vial, pidió a la población tomar precauciones debido al cierre de vialidades por los festejos mundialistas.

Señaló que debido a la alta afluencia de aficionados en el Fan Fest del Centro Histórico, la plancha del Zócalo alcanzó su capacidad máxima, por lo recomendaron evitar la zona.

También pidieron tomar en cuenta que avenida Paseo de la Reforma entre Circuito Interior y Violeta se encuentra cerrada debido a los festejos y la afición que se encuentra reunida festejando.

#PrecauciónVial | Permanece cerrada la circulación en ambos sentidos de Av. Paseo de la Reforma entre Circuito Interior y Violeta, por evento en inmediaciones del Ángel de la Independencia, en el marco del Mundial de Fútbol 2026⚽️. Consulta aquí #AlternativaVial



#México… pic.twitter.com/qrBOyEkE3Q — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 19, 2026

Las autoridades emitieron recomendaciones para utilizar vías alternas ante la celebración mexicana, a la que también se han sumado extranjeros que visitan el país.

Circuito Interior

Sullivan

Insurgentes

Chapultepec

Hay que tomar en cuenta que no existe un horario definido para la conclusión de los festejos de la Selección Mexicana, por lo que se recomienda tomar precauciones si se considera circular o atravesar dicha vialidad.

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