¡Siguen festejos! Se llena el Ángel de la Independencia y La Minerva tras victoria de México en el Mundial 2026
Las celebraciones por el triunfo de la Selección Mexicana, que se impuso 1-0 ante Corea del Sur continúan este jueves 18 de junio en puntos emblemáticos del país como el Ángel de la Independencia, en la CDMX, y la glorieta de la Minerva, en Guadalajara.
El conjunto mexicano enfrentó a la selección surcoreana en el Estadio Akron, en Jalisco, como parte de la fase de grupos del Mundial 2026, donde consiguió su segunda victoria del torneo, luego de imponerse 2-0 a Sudáfrica el pasado 11 de junio en el partido inaugural.
El Ángel de la Independencia cuenta con un lleno total en su periferia, la gente reunida sigue festejando con espuma y confeti.
Familias completas, jóvenes y niños se congregaron sin importarles la lluvia en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México para celebrar el emotivo momento que coloca a México como líder del Grupo A, con seis puntos a su favor.
La fiesta mundialista se llenó de algarabía con miles de seguidores que ahora esperan con mayor tranquilidad el último encuentro de esta fase contra Chequia, el próximo miércoles 24 de junio a las 19:00 horas.
Celebración en Guadalajara
Al ritmo de Caballo Dorado, mexicanos y extranjeros bailaron en la glorieta de La Minerva, en Guadalajara.
La capital tapatía se pintó de verde, blanco y rojo para celebrar a su selección a pesar de los disturbios registrados por la tarde, el Fan Fest tuvo un lleno total.
Algunos cumplieron con reunirse para bailar el ya tradicional Gangnam Style de Psy en Fan Fest Guadalajara que también se realizó de manera previa al encuentro.
Otros tomaron tequila, lanzaron sombreros de charro y cantaron el “Cielito Lindo” abrazados en comunidad para festejar el gol de México.
Restaurantes, bares y cantinas se llenaron de aficionados nacionales y extranjeros que comparten el júbilo mundialista y que lo demuestran con euforia.
No solo en el Ángel y La Minerva, los festejos también resonaron en otras partes
El Fan Fest del Zócalo capitalino tuvo un lleno total, este lugar fue uno de los que más ruido hizo al momento del gol de la selección azteca, pues con paraguas e impermeables celebraron el tanto.
Campo Marte fue otro de los centros de reunión donde se celebró el gol del triunfo.
El Fan Fest de Monterrey fue uno de los que más celebraron el triunfo de la Selección Mexicana, saltando y gritando de moción.
Incluso hubo festejos para México en el Fan Fest de Dallas donde se registró el ingresó de más de 20 mil asistentes.
SSC de CDMX pide precaución ante festejos por la victoria de la Selección Mexicana
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través del Centro de Orientación Vial, pidió a la población tomar precauciones debido al cierre de vialidades por los festejos mundialistas.
Señaló que debido a la alta afluencia de aficionados en el Fan Fest del Centro Histórico, la plancha del Zócalo alcanzó su capacidad máxima, por lo recomendaron evitar la zona.
También pidieron tomar en cuenta que avenida Paseo de la Reforma entre Circuito Interior y Violeta se encuentra cerrada debido a los festejos y la afición que se encuentra reunida festejando.
Las autoridades emitieron recomendaciones para utilizar vías alternas ante la celebración mexicana, a la que también se han sumado extranjeros que visitan el país.
- Circuito Interior
- Sullivan
- Insurgentes
- Chapultepec
Hay que tomar en cuenta que no existe un horario definido para la conclusión de los festejos de la Selección Mexicana, por lo que se recomienda tomar precauciones si se considera circular o atravesar dicha vialidad.
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