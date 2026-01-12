Delegación mexicana encabezada por Donovan Carrillo es abanderada por Sheinbaum rumbo a los Olímpicos de Invierno

GENERANDO AUDIO...

Donovan Carrillo y Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional | Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum abanderó a los cuatro atletas que representarán a México en las diferentes disciplinas de los próximos los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, que tendrán lugar del 6 al 22 de febrero. Donovan Carrillo fue el encargado de recibir la bandera mexicana en Palacio Nacional.

“Que su ejemplo inspire a millones de mexicanas y mexicanos a creer en la fuerza del deporte y en el poder de nuestros sueños. Muchas felicidades y les deseamos siempre el mejor de los éxitos. ¡Viva México!” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Foto: Cuartoscuro

Además de Donovan Carrillo, quien compite en patinaje sobre hielo; tomaron protesta Allan Corona, competidor en esquí de fondo; Regina Martínez, también representante en esquí de fondo, y Sarah Schleper, de esquí alpino, fueron abanderados este lunes 12 de enero.

Así fue el abanderamiento rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera presidenta de México en abanderar a una delegación mexicana para los Juegos Olímpicos de Invierno.

“Encomiendo a su patriotismo esta bandera, que simboliza nuestra independencia, soberanía, el honor, las instituciones, representa a nuestro pueblo y la integridad de su territorio (…) Al concederles el honor de ponerla en sus manos, la patria confía en que como buenos y leales mexicanos, sabrán cumplir con esta protesta por el bien del pueblo y la nación”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Imagen: Cuartoscuro

Donovan Carrillo, quien asistirá a sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno, fue el encargado de portar la bandera de México junto a sus tres compañeros de delegación, quienes entonaron el himno nacional mexicano.

El acto protocolario estuvo conformado por Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), y Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Finalmente, todos los presentes se tomaron la foto protocolaria con la que la presidenta de México le da la despedida a la delegación mexicana de Milano Cortina para la próxima justa olímpica.

Imagen: Cuartoscuro

La propia Claudia Sheinbaum portó la equipación del equipo de México para disputar los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

¿Quiénes son los cuatro representantes de México en Milano Cortina 2026?

Sarah Schleper, una de las abanderadas mexicanas para Milano Cortina, participará en Italia en sus séptimos Juegos Olímpicos de Invierno en esquí alpino.

Se trata de una atleta histórica para México, pues en Beijing 2022, se convirtió en la primera esquiadora alpina en participar en seis ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Donovan Carrillo, quien repite junto a Schleper como abanderado, y en los Juegos Olímpicos como uno de los mejores patinadores artísticos del mundo, según la página oficial de la justa olímpica.

En Milano Cortina 2026 igualará a Ricardo Olavarrieta como mexicano con más participaciones olímpicas en patinaje artístico

Regina Martínez, médica especialista en urgencias, vivirá su debut olímpico en esquí de fondo a los 33 años, mientras que Allan Corona, quien emigró a Noruega para desarrollar su carrera, intentará hacer la mejor participación en la misma disciplina.

