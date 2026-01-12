¿Quién es Álvaro Arbeloa, el nuevo DT del Real Madrid tras la salida de Xabi Alonso?

GENERANDO AUDIO...

¿Quién es Álvaro Arbeloa? Foto: Getty Images

El Real Madrid inicia una nueva etapa en el banquillo ya que tras confirmarse la salida de Xabi Alonso como director técnico del primer equipo, el club blanco anunció a Álvaro Arbeloa como su nuevo entrenador, una propuesta que busca la continuidad del proyecto deportivo desde casa.

La salida de Xabi Alonso se dio luego de un periodo marcado por resultados irregulares y tras la reciente derrota en la Supercopa de España, lo que aceleró la toma de decisiones en la directiva encabezada por Florentino Pérez. Ante este escenario, el club optó por un relevo inmediato y sin buscar fuera, confiando el mando a un exjugador histórico y formador dentro de Valdebebas.

¿Quién es Álvaro Arbeloa, nuevo DT del Real Madrid?

Álvaro Arbeloa, nacido el 17 de enero de 1983 en Salamanca, es una figura identificada con el Real Madrid, como futbolista, se desempeñó principalmente como lateral derecho y defendió la camiseta blanca entre 2009 y 2016, periodo en el que disputó más de 230 partidos oficiales y fue parte de una de las etapas más exitosas del club en la era moderna.

Durante su etapa como jugador madridista, Arbeloa ganó dos Champions League, una Liga, dos Copas del Rey, un Mundial de Clubes y otros títulos nacionales e internacionales.

Además, fue internacional con la selección española, con la que conquistó el Mundial de Sudáfrica 2010 y las Eurocopas de 2008 y 2012.

Tras colgar los botines en 2017 en el West Ham de Inglaterra, Arbeloa inició su carrera como entrenador dentro de la estructura del Real Madrid, enfocándose en el desarrollo de fuerzas básicas. Desde 2020 ha dirigido distintas categorías juveniles, destacando especialmente con el Juvenil A, con el que logró títulos y reconocimiento por su estilo competitivo, ordenado y disciplinado.

Su buen desempeño lo llevó a asumir el banquillo del Real Madrid Castilla, donde consolidó su perfil como técnico y reforzó su imagen como uno de los entrenadores jóvenes con mayor proyección dentro del club.

Este nombramiento representa su primera experiencia al frente del primer equipo, pero con esto la directiva muestra confianza en su conocimiento del entorno, su liderazgo y su capacidad para gestionar vestuarios de alto nivel.

Arbeloa toma al Real Madrid en un momento clave de la temporada, con el equipo aún en disputa en LaLiga, Champions League y Copa del Rey. Su primer objetivo será estabilizar el funcionamiento colectivo y recuperar la solidez competitiva que ha caracterizado históricamente al club.

Actualmente el Madrid está en segundo lugar de la tabla con 45 puntos, a cuatro del Barcelona que marcha como líder.

Con este movimiento, el Real Madrid apuesta por la continuidad de su ADN y por un entrenador formado en casa, consciente de la exigencia del cargo y del reto que implica dirigir a uno de los clubes más grandes del mundo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento