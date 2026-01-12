Renata Zarazúa remonta y avanza a los octavos de final del Torneo de Hobart

GENERANDO AUDIO...

Renata Zarazua avanza a octavos de final. Foto: AFP

Renata Zarazúa volvió a mostrar carácter y fortaleza mental en el arranque de la temporada 2026, luego de firmar una valiosa remontada ante la estadounidense Hailey Baptiste en el Torneo de Hobart este lunes 12 de enero. La tenista mexicana se impuso en tres sets, con parciales de 6-7, 6-3 y 6-3, para asegurar su pase a los octavos de final del certamen disputado en cancha dura.

El triunfo, conseguido tras casi tres horas de intensa batalla, representa un paso importante para la mexicana dentro de este WTA 250 y confirma su buen momento competitivo en el inicio del llamado Australian swing, una gira clave rumbo al Abierto de Australia.

El encuentro arrancó con un primer set muy parejo, en el que Zarazúa logró imponer su regularidad desde el fondo de la cancha y presionar a su rival en varios turnos de servicio. Sin embargo, Baptiste respondió en los momentos decisivos y llevó el parcial al tiebreak, donde terminó inclinando la balanza a su favor para quedarse con el set inicial.

Lejos de perder concentración, la mexicana ajustó su estrategia para el segundo parcial. Apostó por intercambios más largos, mejor selección de golpes y mayor paciencia en los puntos importantes. El cambio rindió frutos, ya que consiguió un quiebre clave y administró la ventaja para igualar el encuentro con un sólido 6-3.

En el set definitivo, la intensidad se mantuvo alta desde el primer juego. Ambas tenistas sostuvieron largos peloteos y minimizaron errores, pero Zarazúa encontró los quiebres necesarios en momentos clave. Con temple y buena lectura del partido, volvió a cerrar con otro 6-3 que confirmó una remontada de gran valor.

La victoria en Hobart cobra especial relevancia por el contexto físico y competitivo, ya que Zarazúa llegó al cuadro principal tras disputar la fase de calificación y acumular varios partidos en pocos días. Aun así, logró sostener el ritmo en un duelo extenso y exigente, mostrando resistencia y fortaleza mental.

Este resultado le permite avanzar a los octavos de final, sumar puntos importantes para el ranking y, sobre todo, ganar confianza de cara al Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada.

Además, el triunfo ante Baptiste refuerza la capacidad de Zarazúa para resolver partidos complicados, incluso después de ceder el primer set. La paciencia, los ajustes tácticos y la toma de decisiones en momentos críticos marcaron la diferencia.

¿Contra quién jugará Renata Zarazúa en los octavos del Torneo de Hobart

Hasta el momento la siguiente rival de Renata Zarazúa aún no está definida, pero saldrá de la llave entre la norteamericana Iva Jovic y la indonesia Janice Tjen.

Con este avance, Renata Zarazúa mantiene su paso firme en Hobart y continúa su preparación en cancha dura, con la mira puesta en seguir avanzando y consolidar un arranque de temporada que ilusiona al tenis mexicano.

