Real Madrid anuncia la salida de Xabi Alonso y nombra a Álvaro Arbeloa como su nuevo técnico

GENERANDO AUDIO...

Xabi Alonso deja de ser entrenador del Real Madrid. Foto: AFP

Xabi Alonso deja de ser director técnico del Real Madrid, así lo dio a conocer el equipo este lunes 12 de enero de 2026, esto luego de la derrota frente al Barcelona en la final de la Supercopa de España el pasado domingo.

A través de un comunicado, la institución madridista informó que la decisión se tomó de mutuo acuerdo y agradeció el trabajo realizado por el exfutbolista, quien apenas estuvo media temporada al frente del primer equipo.

“El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo. Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club”, señaló el club merengue.

Xabi Alonso llegó al banquillo del Santiago Bernabéu tras el exitoso ciclo de Carlo Ancelotti, respaldado por su histórico paso por el Bayer Leverkusen, equipo con el que conquistó la Bundesliga y la DFB Pokal de manera invicta. Sin embargo, no logró replicar ese nivel en su regreso ahora como entrenador.

Su gestión comenzó en el Mundial de Clubes 2025, disputado en Estados Unidos, donde el Real Madrid alcanzó las semifinales pese al escaso tiempo de preparación, aunque fue eliminado con una goleada ante el Paris Saint-Germain de Luis Enrique.

Ya en la temporada oficial, los resultados fueron irregulares, aunque el equipo ganó 13 de sus primeros 14 partidos y se impuso en su primer Clásico, la dura derrota por 5-2 ante el Atlético de Madrid encendió las alarmas sobre el funcionamiento colectivo.

La situación se agravó entre noviembre y diciembre, con caídas ante Manchester City, Liverpool y Celta de Vigo, además de empates frente a Girona, Elche y Rayo Vallecano. El golpe definitivo fue la final de la Supercopa de España, donde el Barcelona se impuso 3-2 y se proclamó bicampeón del torneo.

En total, Xabi Alonso dirigió 34 partidos con el Real Madrid, con un balance de 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas, cifras que no cumplieron con las expectativas de la directiva ni de la afición.

Ahora, el conjunto blanco inicia un nuevo proceso con el objetivo de recortar la desventaja de cuatro puntos respecto al Barcelona en LaLiga y asegurar su clasificación directa a los octavos de final de la Champions League, donde actualmente ocupa la séptima posición.

Álvaro Arbeloa nuevo entrenador del Real Madrid

Después de la destitución de Xabi Alonso, el Real Madrid publicó un comunicado en el que se informó que Álvaro Arbeloa será el nuevo entrenador del primer equipo.

Álvaro Arbeloa ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020. Dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021 proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025.

Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025.

Además, Arbeloa fue jugador del Real Madrid, formando parte de una de las etapas más exitosas, defendiendo la camiseta entre 2009 y el 2016, en 238 partidos oficiales.

Durante ese tiempo ganó 8 títulos: 2 Copas de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa de España.

Con la selección española, Álvaro Arbeloa también formó parte de una época histórica, en la que ganó el Mundial de 2010 en Sudáfrica y 2 Eurocopas (2008 y 2012).

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.