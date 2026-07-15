¡Está lista la final del Mundial 2026! España vs Argentina: fecha, hora y lo que debes saber

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España vs Argentina la final del Mundial 2026. Foto: Especial

La gran final del Mundial 2026 ya está lista y será entre España vs Argentina, que jugarán por el título el próximo domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva York, en East Rutherford, Nueva Jersey, escenario que albergará el partido más importante del torneo.

Después de un mes de competencia y de un Mundial histórico con 48 selecciones, solo queda un juego para disputar el campeonato, los españoles comandados por Lamine Yamal enfrentarán a los argentinos de Lionel Messi.

España levantó su único título hasta la fecha en 2010 tras vencer a Países Bajos en la final por un marcador de 1-0 tras un tanto agónico de Andrés Iniesta.

Por su parte, Argentina cuenta con tres campeonatos, en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022, por lo que buscarán su cuarta estrella y la segunda consecutiva.

¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio a las 13:00 horas, entre España y Argentina, que busca quedarse con el bicampeonato.

Fecha y hora de la final del Mundial: España vs Argentina ¿Cuándo? Domingo 19 de julio 2026

Domingo 19 de julio 2026 ¿A qué hora? 13:00 horas

13:00 horas ¿En dónde? Estadio de Nueva York

Así llegan los finalistas

España confirmó su regreso a una final de la Copa del Mundo con una campaña que ha combinado contundencia, solidez defensiva y un futbol de posesión que volvió a convertirse en su principal sello.

La selección dirigida por Luis de la Fuente fue una de las más consistentes del torneo desde la fase de grupos y ahora buscará conquistar el segundo título mundial de su historia, luego del conseguido en Sudáfrica 2010.

Durante la fase de grupos, “La Roja” terminó como líder del Grupo H, donde compartió sector con Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

El conjunto español mostró autoridad desde el inicio del torneo, asegurando su clasificación a la fase de eliminación directa gracias a un ataque efectivo y una defensa que permitió muy pocas oportunidades a sus rivales.

Ya en los dieciseisavos de final, España no tuvo complicaciones para imponerse 3-0 a Austria, resultado que confirmó su condición de favorita para pelear por el campeonato.

En los octavos de final, el reto fue mayor frente a Portugal, pero nuevamente los españoles demostraron su fortaleza colectiva. Un ajustado triunfo por 1-0 bastó para eliminar a su vecino ibérico y mantenerse con vida en el Mundial 2026.

Los cuartos de final ofrecieron otro examen de alto nivel frente a Bélgica, una de las selecciones más competitivas del torneo. España respondió con personalidad y se impuso 2-1, sellando su boleto a las semifinales.

En la antesala de la final apareció Francia, otro de los grandes candidatos al título, pero “La Roja” firmó una de sus mejores actuaciones del campeonato y derrotó 2-0 al conjunto francés gracias a las anotaciones de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, resultado que le permitió convertirse en el primer finalista.

Así llega Argentina

La vigente campeona del mundo también cumplió con las expectativas y disputará una nueva final. La selección dirigida por Lionel Scaloni firmó un recorrido de menos a más en el Mundial 2026, superando cada ronda de eliminación directa hasta convertirse en el rival de España por el título.

En la fase de grupos, la “Albiceleste” terminó como líder del Grupo J, donde compartió sector con Argelia, Austria y Jordania.

Argentina mostró su jerarquía desde el inicio del torneo para asegurar el primer lugar de su grupo y avanzar con autoridad a la fase de eliminación directa.

En los dieciseisavos de final, el conjunto sudamericano protagonizó uno de los partidos más emocionantes de la ronda al derrotar 3-2 a Cabo Verde, en un duelo que exigió su mejor versión para mantenerse con vida en la justa mundialista.

Posteriormente, en los octavos de final, volvió a imponerse por 3-2, ahora frente a Egipto, para instalarse entre las ocho mejores selecciones del torneo.

Ya en los cuartos de final, Argentina elevó su nivel y venció 3-1 a Suiza, resultado que la colocó en las semifinales y la dejó a dos partidos de defender exitosamente el campeonato conquistado en Qatar 2022.

En las semifinales, la “Albiceleste” protagonizó un nuevo capítulo de su histórica rivalidad con Inglaterra, después de verse abajo en el marcador, reaccionó en la recta final del encuentro y remontó para imponerse 2-1 con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, asegurando su boleto a la final del Mundial 2026.

Ahora, Argentina buscará revalidar el título mundial cuando enfrente a España en la gran final del próximo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, donde intentará conquistar el cuarto campeonato de su historia.

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