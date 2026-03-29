Donovan Carrillo brilla en Mundial de Patinaje 2026 y se mantiene en el top 20

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Donovan se mantiene en el top 20 mundial del patinaje artístico | @COM_Mexico

Donovan Carrillo volvió a destacar en la élite del patinaje artístico al concluir en el lugar 19 del Campeonato Mundial 2026 celebrado en Praga. El mexicano sumó un total de 219.74 puntos, firmando así su segunda mejor actuación en seis participaciones mundialistas, solo por detrás de lo conseguido en Montreal 2024, donde terminó en la posición 15. Además, el jalisciense alcanzó su cuarta final en esta competencia, consolidando su presencia entre los mejores del mundo.

Carrillo construyó su resultado desde el programa corto, en el que obtuvo 79.65 unidades para asegurar su pase a la final. Posteriormente, en el programa libre registró 140.09 puntos, confirmando su lugar dentro del top 20 global. Durante su rutina final, el mexicano logró conectar con el público en Praga, que respondió con aplausos pese a algunos errores que influyeron en su puntuación, manteniendo un nivel competitivo frente a rivales con mayor experiencia internacional.

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