World Aquatics cancela la Copa Mundial de Clavados 2026 en Jalisco tras muerte del “Mencho”

GENERANDO AUDIO...

El Mundial de Clavados de Zapopan queda oficialmente cancelado | Foto: Cuartoscuro

La Copa Mundial de Clavados 2026 de World Aquatics en Zapopan, Jalisco, quedó oficialmente cancelada tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes “Mencho” que ocasionó una jornada violenta el pasado domingo en la entidad, según anunciaron los organizadores este jueves 26 de febrero.

La decisión de cancelar la competencia programada del 5 al 8 de marzo se tomó tras consultar con Aquatics México, la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura, así como con CODE Jalisco.

¿Por qué se canceló el Mundial de Clavados 2026 en Jalisco?

La cancelación de la Copa Mundial de Clavados se determinó tras una exhaustiva evaluación de riesgos de la situación en Zapopan y el estado de Jalisco, que analizó la situación actual de seguridad pública, según el comunicado de World Aquatics.

“La seguridad de todos los participantes del evento de World Aquatics sigue siendo nuestra máxima prioridad”. World Aquatics

A pesar de lo sucedido, la federación internacional agradeció a las autoridades mexicanas por su trabajo en la preparación del evento y su estrecha colaboración durante la previa de al competencia.

Cabe destacar que World Aquatics expresó su intención de tener una futura Copa Mundial de Clavados en Zapopan.

¿Qué pasará ahora con los atletas mexicanos?

La noticia impacta en el calendario competitivo de los clavadistas, tanto mexicanos como internacionales, que tenían previsto sumar puntos clave rumbo a la Súper Final del circuito, según Claro Sports.

Por esta razón, también se dio a conocer que la clasificación para la Copa Mundial de Clavados – Súper Final, que se celebrará en Beijing, China, del 1 al 3 de mayo, ya no considerará la etapa mexicana.

“La clasificación para la Copa Mundial de Clavados Acuáticos – Súper Final en Beijing, China, del 1 al 3 de mayo, se basará en los resultados de la parada de la Copa Mundial de Clavados Acuáticos en Montreal“, anunció World Aquatics.

La cancelación se suma a un contexto donde distintos eventos deportivos han estado bajo revisión por cuestiones de seguridad en el país, remató Claro Sports.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.