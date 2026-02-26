Orgullo mexicano: abanderan a Arly Velásquez rumbo a los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026

GENERANDO AUDIO...

¿Quién es Arly Velázquez, abanderado paralímpico mexicano? | Foto: CONADE

Arly Velásquez Peñaloza, seleccionado mexicano de para esquí alpino, fue abanderado este miércoles 25 de febrero por Rommel Pacheco, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), rumbo a los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

La justa paralímpica tendrá lugar del 6 al 15 de marzo en las mismas tierras que vieron competir a Donovan Carrillo, Sarah Schleper, Allan Corona, Regina Martínez y Lasse Gaxiola en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Así abanderaron a Arly Velázquez rumbo a Milano Cortina 2026

El representante paralímpico mexicano fue abanderado por Rommel Pacheco durante una ceremonia que se realizó en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR).

“Tú sabes lo que representa ser abanderado, lo que representa tener el peso de un país en los hombros, la bandera, de verdad se te ve la emoción y eso es ser un verdadero mexicano, eso es llevar el uniforme y la representatividad de un país”. Rommel Pacheco

Para Arly Velásquez, la justa en Milano Cortina 2026 representará su quinta cita paralímpica, luego de su paso por:

Juegos Paralímpicos de Vancouver 2010

Juegos Paralímpicos de Sochi 2014

Juegos Paralímpicos de Pyeongchang 2018

Juegos Paralímpicos de Beijing 2022

“Recibir la bandera de México rumbo a mis quintos Juegos Paralímpicos es un honor profundo”, declaró el deportista ante autoridades e invitados especiales.

En busca de la historia en los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026

Velázquez aprovechó el evento de abanderamiento para agradecer a todos los que lo han apoyado en su preparación rumbo a la justa paralímpica y en sus 17 años de carrera deportiva.

“Representar a México en cinco Juegos no es casualidad, es consecuencia de disciplina, resiliencia, de reinventarse física y mentalmente una y otra vez”. Arly Velázquez

El mexicano viajará el próximo sábado 28 de febrero rumbo a sus quintos Juegos Paralímpicos, se presentará en las siguientes fechas:

7 de marzo en la prueba de Downhill (categoría LW10-1)

9 de marzo en Super-G (categoría LW10-1)

13 de marzo en Giant-Slalom (categoría LW10-1)

El originario de Cancún, Quintana Roo, apuntaló su lugar en Milano Cortina 2026, luego de conseguir un histórico lugar 10, en la prueba de slalom gigante (Giant Slalom), del Campeonato Mundial de Para Esquí Alpino 2025, que se realizó en Maribor, Eslovenia, el año pasado.

La historia de Arly Velázquez, cinco veces paralímpico

Velásquez era ciclista de montaña cuando se rompió la espalda en un accidente que pareció apartarlo para siempre del deporte de competición. Pero descubriría una oportunidad para practicar el monoesquí, según Olympics.com.

“Para mí la montaña es una de mis mayores maestras en la vida (…) Después de sufrir el accidente en la montaña, era cuestión de tiempo para que volviera de una manera diferente, y la manera que encontré para volver fue el monoesquí. Fue como cerrar un círculo”. Arly Velázquez

Nacido en Cancún, Velásquez no descubrió la belleza de las montañas hasta que sus padres se divorciaron y su madre se trasladó con él a Ciudad de México City.

Arly comenzó a practicar ciclismo de montaña en las colinas que rodean la capital mexicana para reconectar con la naturaleza. “La montaña siempre ha sido el lugar en el que me he formado como persona”, aseguró.

El futuro lucía prometedor para ese joven ciclista, pero todo cambió un 29 de septiembre de 2001, cuando se rompió la columna vertebral en un grave accidente en la montaña.

Sus compañeros trataron por todos los medios de animarlo y ayudarlo a visitar de nuevo la montaña, ahora en silla de ruedas, pero el camino de vuelta al deporte de competición parecía cerrado para siempre.

Fue durante unas vacaciones en Banff, Canadá, junto a un gran amigo y también ciclista de montaña, contando las horas que quedaban para el año 2009. Viendo a los esquiadores, Velásquez recordó que Armando Ruiz, el único paralímpico de invierno que México había tenido hasta la fecha, le enseñó en una ocasión su monoesquí.

Así que, mientras la gente se preparaba para recibir el año nuevo con sus mejores galas, Velásquez pasó las últimas horas del año 2008 tratando de contratar unas clases de esquí.

Velásquez llamó a tres escuelas de esquí hasta que logró concertar una lección gracias a una cancelación de última hora. La clase estaba programada para las nueve de la mañana del Día de Año Nuevo, pero la persona que la había reservado originalmente renunció debido a las advertencias de clima extremadamente frío.

El 1 de enero, las temperaturas cayeron hasta los -22 grados centígrados, con fuertes vientos y ventiscas de nieve que azotaban las provincias de Canadá y obligaron a la gente a pasar el día a cubierto, pero no para Arly Velázquez

“Pensé que no sería gran cosa, pero lo acabó siendo. Hacía mucho, mucho, mucho frío. Pero el propósito era aún mayor. Y simplemente fui a por ello”, señaló a Olympics.com.

Abrigado con una ropa de invierno tan abultada que hacía difícil controlar el biesquí, Velásquez se lanzó ladera abajo y volvió a caer bajo el hechizo de las montañas.

Velásquez hizo su debut paralímpico 14 meses después de aquel osado viaje a Utah, en Vancouver 2010, con una chaqueta de esquí en la que llevaba bordado el volcán Iztaccihuatl.

