Aranza Vázquez y Fernanda García avanzan a la final del trampolín 3m en la Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026

Aranza Vázquez y Fernanda García a la final del trampolín 3m. Foto: Getty Images

La selección mexicana de clavados arrancó con fuerza su participación en la Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026, luego de que Aranza Vázquez y Fernanda García aseguraran su lugar en la final del trampolín de 3 metros.

Aranza Vázquez finalizó en la quinta posición con una puntuación de 301.95 unidades, mientras que María Fernanda García se ubicó en el octavo sitio con 285.55 puntos, resultados suficientes para instalarse en la pelea por las medallas.

Por su parte, Lía Cueva terminó en el lugar 12 con 281.95 puntos, sin embargo, pese a su puntuación competitiva, no pudo avanzar debido al reglamento que establece un máximo de dos representantes por país en la final, lo que dejó fuera a la mexicana.

La final está programada para este sábado a las 15:30 horas.

Mexicanas aseguran su lugar en Beijing

Además de su clasificación a la disputa por las medallas en Montreal, tanto Aranza como Fernanda aseguraron su presencia en la Súper Final de la Copa del Mundo, que se celebrará en Beijing en mayo próximo, consolidando así un inicio sólido en la temporada internacional.

La justa en Canadá representa el primer compromiso internacional de 2026 para la selección mexicana de clavados, disciplina que cerró 2025 como el deporte que más medallas mundiales aportó a México. El año pasado, el equipo nacional consiguió siete podios en el Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025, con un saldo de un oro, cuatro platas y dos bronces.

La delegación mexicana está encabezada por el campeón mundial y doble medallista olímpico Osmar Olvera y cuenta con ocho medallistas del pasado Mundial. Entre ellos destacan Randal Willars, bronce en plataforma 10 metros; las hermanas Mía y Lía Cueva, bronce en trampolín 3m sincronizado; Juan Manuel Celaya, plata en 3m sincronizado; así como la dupla de Alejandra Estudillo y Gabriela Agúndez, plata en 10m sincronizado.

La Copa del Mundo se realiza del 26 de febrero al 1 de marzo en Montreal, Canadá, en la histórica fosa olímpica que albergó los Juegos Olímpicos de 1976.

Este sábado, además de la final femenil de 3 metros, se disputarán las finales de 3m sincronizado masculino, 10m sincronizado femenil y 10m masculino, en una jornada clave para las aspiraciones mexicanas.

Calendario y horarios de la Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026

Jueves 26 de febrero

10m masculino preliminares 13:30

Viernes 27 de febrero

3m masculino preliminar a las 09:00 horas

10m femenil preliminares a las 13:30 horas

Final equipo mixto 3m y 10m a las 18:30 horas

Sábado 28 de febrero

Final 3m sincronizado masculino a las 09:00 horas

Final 10m sincronizado femenil a las 11:30 horas

Final 3m femenil a las 15:30 horas

Final 10m masculino a las 18:30 horas

Domingo 1 de marzo

Final 3m sincronizado femenil a las 09:00 horas

Final 10m sincronizado masculino a las 11:30 horas

Final 10m femenil a las 15:30 horas

Final 3m masculino a las 18:00 horas

