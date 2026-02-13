Donovan Carrillo en vivo Milano Cortina 2026: final patinaje artístico individual varonil
Donovan Carrillo está listo para vivir uno de los momentos más importantes de su carrera en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Tras una destacada actuación en el programa corto de patinaje artístico, el patinador mexicano logró clasificar a la final del programa libre. Esta calificación no solo representa un hito personal, sino también un logro trascendental para la disciplina en México, un deporte que ha ganado notoriedad gracias a la perseverancia y talento de Carrillo.
Este 13 de febrero, a las 12:00 horas, Carrillo se enfrentará al mayor desafío de su carrera en busca de la medalla olímpica, con la expectativa de superar su actuación de Beijing 2022.
Orden de salida para el programa libre de patinaje artístico de Milano Cortina 2026:
- LI Yu-Hsiang (Taiwán)
- CARRILLO Donovan (México)
- MIURA Kao (Japón)
- SAMOILOV Vladimir (Polonia)
- HAGARA Adam (Eslovaquia)
- BRITSCHGI Lukas (Suiza)
- SELEVKO Aleksandr (Estonia)
- VASILJEVS Deniss (Letonia)
- RIZZO Matteo (Italia)
- EGADZE Nika (Georgia)
- NAUMOV Maxim (Estados Unidos)
- JIN Boyang (China)
- GUMENNIK Petr (AIN)
- MARSAK Kyrylo (Ucrania)
- GOGOLEV Stephen (Canadá)
- SATO Shun (Japón)
- TORGASHEV Andrew (Estados Unidos)
- AYMOZ Kevin (Francia)
- CHA Junhwan (Corea del Sur)
- SHAIDOROV Mikhail (Kazajistán)
- GRASSL Daniel (Italia)
- SIAO HIM FA Adam (Francia)
- KAGIYAMA Yuma (Japón)
- MALININ Ilia (Estados Unidos)
